Vereinsbeitrag Ländler-Openair in Oberddorf war urchig und sehr gemütlich In Oberdorf fand das 11. Ländler-Openair mit guter Stimmung statt. Philipp Salzborn 23.08.2022, 20.48 Uhr

Alle Formationen des diesjährigen Ländler-Open-Airs in Oberdorf. Bild: Philipp Salzborn

Am Montag, 15. August, fand beim Schützenhaus Hostetten in Oberdorf das elfte Ländler-Openair statt. Wie schon im 2021 mit der tatkräftigen Unterstützung der Schützengesellschaft Büren-Oberdorf. So kamen an der diesjährigen Maria Himmelfahrt Freunde uriger Volksmusik in Oberdorf für einen gemütlichen Tag mit heimischen Klängen zusammen. Mit den Ländlerformationen Kapelle Echo vom Stanserhorn, Handorgelduett Müller-Schärli, Buochs; Örgeli-Chnächte Honeri und dem Jodlerduett Thalmann-Thalmann, Schüpfheim, wurde den Zuhörerinnen und Zuhörern ein abwechslungsreiches musikalisches Programm geboten, welches durch den Festbetrieb und der Tombola untermalt wurde. Auch die am Nachmittag aufziehenden Gewitter konnten der guten Stimmung keinen Abbruch tun – ein grosses Festzelt bot genügend Schutz für den Regen, sodass die Gäste gemütlich bis zum Schluss verweilen konnten.