Uri Revision der Jagdverordnung ist auf Kurs Man hofft auf die Freigabe der Vernehmlassungsvorlage per Anfang Juni. Kristina Gysi 25.04.2022, 19.06 Uhr

Im letzten Herbst wurde die Revision der kantonalen Jagdverordnung gestartet. Eine Begleitgruppe hat sich dem Thema gewidmet und zuhanden des Regierungsrates einen Vorschlag ausgearbeitet. Beat Annen, Vorsteher des Amtes für Forst und Jagd, äusserte am Freitag an der GV des Urner Jägervereins die Hoffnung, dass der Regierungsrat die Vernehmlassungsvorlage Anfang Juni freigibt.

Persönlich hoffe er, dass in der Diskussion das richtige Augenmass angewendet und Wichtiges von weniger Wichtigem unterschieden wird. «Falls dies gelingt, bekommen wir eine gute neue Jagdverordnung», so Annen. Sobald der Regierungsrat die Vorlage freigibt, organisiert der Urner Jägerverein eine Info-Veranstaltung. Beat Annen kündigte zudem an, Ende August in Pension zu gehen, er bedankte sich beim Vorstand der Urner Jäger für die gute Zusammenarbeit beim Thema Wald und Jagd. (EG.)