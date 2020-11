Urner Behörden sagen Teilnahme an Podium mit Coronaskeptikern ab Von den Urner Behörden nimmt nun doch niemand am Podiumsgespräch am kommenden Samstag teil. Dazu eingeladen hatte das Aktionsbündnis Urkantone für eine vernünftige Corona-Politik, ursprünglich zugesagt hatte ein Regierungsrat. Doch die Bedingungen für dessen Teilnahme seien nicht erfüllt worden. Christian Glaus 23.11.2020, 11.58 Uhr

Der Regierungsrat und die Vertreter des Sonderstabs Covid-19 verzichten auf die Teilnahme an einem Podium am kommenden Samstag. Das «Aktionsbündnis Urkantone für eine vernünftige Corona-Politik» hatte eine Delegation auf die Teilnehmerliste einer Podiumsdiskussion gesetzt.

Der Regierungsrat hatte die Teilnahme eines Mitglieds zugesagt, sofern die Veranstalter ein coronakonformes Schutzkonzept vorlegen und dieses am Anlass auch einhalten würden. Zudem ging der Regierungsrat von einem ausgewogenen Themenkatalog aus, der an der Veranstaltung diskutiert werden sollte, wie die Standeskanzlei mitteilt. Weder das eingereichte Schutzkonzept noch die zu diskutierenden Themen würden diese Kriterien erfüllen. «Angesichts der einseitigen Themensetzung kann nicht von einem ausgewogenen Anlass ausgegangen werden, bei dem die Standpunkte aller Teilnehmenden gleichberechtigt zum Zug kommen», schreibt die Standeskanzlei. Deshalb sehen der Regierungsrat und die eingeladenen Mitglieder des Sonderstabs Covid-19 von einer Teilnahme am Anlass ab und lassen sich dafür entschuldigen.

Dennoch zeigt sich der Regierungsrat gesprächsbereit, stellt aber Bedingungen: Der Austausch müsse im Rahmen von klar definierten Regeln erfolgen und beide Seiten müssten ihre Standpunkte gleichberechtigt darlegen können. In diesem Sinn bietet die Regierung einer Vertretung der Veranstalter an, sich mit einer Delegation des Regierungsrats und Vertretern des Sonderstabs Covid-19 zu treffen und entsprechende Fragen zu diskutieren.