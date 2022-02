Urs Lang kandidiert für Aufrecht Nidwalden - ein Porträt

REGIERUNGSRATSWAHLEN NIDWALDEN Urs Lang: «Als Regierungsrat muss man die richtigen Fragen stellen» Es wäre sein erstes politisches Amt. Der Dallenwiler Urs Lang will sich insbesondere für eine Nachbearbeitung der Pandemiemassnahmen einsetzen. Florian Pfister 22.02.2022, 05.00 Uhr

Er ist der einzige der elf Kandidierenden für den Regierungsrat, der in keiner Partei vertreten ist. Dennoch tritt Urs Lang nicht als «parteilos» an, sondern unter dem Siegel der Bewegung Aufrecht Nidwalden. Als Mitglied hat er seine klaren politischen Ansichten. Die Politik während der Pandemie hat ihn dazu bewogen, sich sowohl für den Landrat als auch für den Regierungsrat zur Verfügung zu stellen.

Urs Lang kandidiert sowohl für den Landrat als auch den Regierungsrat. Bild: Urs Hanhart (Stans, 10. Februar 2022)

«Spätestens seit die Zertifikatspflicht eingeführt wurde, sind die verfassungsmässigen Grundrechte nicht mehr gegeben», erklärt der 42-Jährige. «Als Bürger muss man sich fragen, ob man sich das gefallen lässt oder Einspruch erhebt, indem man selber kandidiert.» Er sei nicht mehr zufrieden mit dem, was die Regierung macht. «In den vergangenen zwei Jahren sind viele Entscheidungen auf Kantonsebene einfach gefällt worden, weil man irgendwas entscheiden musste. Nichts zu machen, wäre zum Teil besser gewesen.» Urs Lang spüre die Unzufriedenheit mit der Politik auch in seinem Umfeld. Er sagt aber auch, dass er vor der Pandemie im Allgemeinen zufrieden gewesen sei mit der Regierung.

Wirkung der Massnahmen soll überprüft werden

Die Abstimmung im vergangenen November habe es deutlich gemacht, dass die Mehrheit hinter der Massnahmenpolitik des Bundesrats stehe. Dennoch sagt Urs Lang: «Es ist nie eine wissenschaftliche Evidenz geliefert worden, die eine Grundrechtseinschränkung gerechtfertigt hätte. Sie wurde nie begründet.» Gegen die Aufhebung der Zertifikatspflicht habe es kaum Opposition gegeben. «Daher denke ich nicht, dass wir völlig auf dem falschen Dampfer gewesen sind mit unserer Forderung, dass die Zugangsbeschränkung mittels Zertifikat abgeschafft werden muss.»

Der Bund hat am 16. Februar die meisten Massnahmen aufgehoben. Was will Urs Lang also bewirken, sollten die Massnahmen bis zu seinem möglichen Amtsantritt im Sommer nicht mehr zurückkehren? «Die Aufarbeitung der Pandemie», sagt er. «Es ist ganz wichtig zu prüfen, ob und welche Massnahmen eine Wirkung gehabt haben. Macht man dies nicht, wird die Politik bei einer nächsten Pandemie vor den gleichen Fragen stehen und man wird genau wieder so kontrovers diskutieren, wie man das jetzt gemacht hat.»

Urs Lang habe sich die Frage schon ab und zu gestellt, ob er für ein kantonales Parlament oder die Regierung kandidieren soll, bisher habe er die Frage jedoch negativ beantwortet. Würde er nun auch kandidieren, wenn es Covid-19 nie gegeben hätte? Er gibt offen zu: «Ohne die Pandemie würde ich nicht hier sitzen.» Manchmal brauche es eine Initialzündung, um in die Politik gehen zu wollen.

«Weder links noch rechts angesiedelt»

Nun kandiert er also unter anderem für den Regierungsrat, der nach aussen eine gemeinsame Meinung vertreten muss. Was also, wenn er mit seiner Meinung zurückstecken muss? «Am Ende gibt es einen Regierungsratsentscheid und diesen muss man als Regierungsratsmitglied akzeptieren», sagt Urs Lang. «Als Regierungsrat muss man im Vorfeld der Entscheidungen die richtigen Fragen stellen und die wichtigen Punkte auf den Tisch bringen.»

Und was sind die wichtigen Fragen abseits des Pandemiegeschehens? Welche Politik will Urs Lang machen? «Ich schaue auf das Problem und wie man es am besten lösen kann. Egal, ob es sich um ein Thema handelt, das eher links oder eher rechts angesiedelt ist.» Für den Quereinsteiger in die Politik steht aber fest: «Die Entscheidung muss zurück zu den Menschen kommen. Im Moment wird alles von unten nach oben delegiert. Die Gemeinde überlässt dem Kanton, der Kanton dem Bund.» Dies will Urs Lang umkehren. Entscheide müssten wieder auf der tiefst möglichen Stufe gefällt werden, wo der Bezug zur Sache noch vorhanden ist.

Damit vertritt er in diesem Punkt ebenfalls die Werte von Aufrecht Schweiz, das im vergangenen Herbst aus den Bürgerrechtsbewegungen entstanden ist, die gegen das Covid-19-Gesetz gekämpft haben. «Die Idee dahinter ist, dass man nicht nur mit Referenden gegen die Gesundheitspolitik der Regierung ankämpft. Man stellt sich zur Verfügung, um in die Parlamente und Regierungen gewählt zu werden.» Aufrecht Nidwalden ist im Dezember gegründet worden. «Wir versuchten in wenigen Wochen eine Liste zusammenzustellen», sagt Urs Lang. Neben ihm treten zwei weitere Personen im Namen der Bewegung für den Landrat an.

Plakate spielen wenig Rolle im Wahlkampf

Der Dallenwiler ist freischaffender Softwareentwickler und arbeitet momentan in einem Ingenieurbüro, welches 3D-Visualisierungen herstellt. Er ist leidenschaftlicher Gleitschirmpilot und wandert gerne. «In Nidwalden ist man sehr nahe an den Fluggebieten», sagt Urs Lang. Er organisiert mit zwei Freunden zusammen in diesem Jahr ein Hike and Fly-Rennen im Engelbergertal. Auch Reisen standen in der Vergangenheit auf seinem Programm. Es hat ihn beispielsweise nach Südamerika und Kenia verschlagen, dort hat er mit der einheimischen Bevölkerung gelebt. Aber auch in der Schweiz sucht er nach den schönsten Flecken. «Die aktuelle Situation hat auch ihre positiven Seiten. Man schaut die Orte und die Natur in der Nähe wieder mal genauer an.» In Zug aufgewachsen, hat es Urs Lang vor rund sechs Jahren in den Kanton Nidwalden gezogen.

Sein Gesicht ist kaum auf Plakaten zu sehen. Die finanziellen Mittel seien bei Aufrecht Nidwalden nicht so hoch wie bei den Parteien, weshalb sich der Verein auf den Wahlflyer konzentriert hat. «Ich weiss nicht, ob die Anzahl Plakate am Strassenrand am Ende wirklich den grossen Unterschied ausmachen», sagt Urs Lang. Das habe er bei der Abstimmungskampagne des Covid-19-Gesetzes gesehen, wo er für das Aufstellen und Abräumen der Plakate in Nid- und Obwalden verantwortlich war. «Auch mit einer sehr grossen Präsenz am Strassenrand kann man scheitern.»

Für Urs Lang war zunächst entscheidend, für den Landrat zu kandidieren. «In der Legislative überwacht man die Regierung, das ist ein sehr gutes Instrument.» Dann habe er sich die Frage gestellt, ob er nicht auch gleich für die Regierung kandidieren soll, trotz kleinerer Chancen. Mit diesem Schritt könne Urs Lang zeigen, dass er bereit ist, Verantwortung zu übernehmen.

«Es geht darum, Flagge zu zeigen»

Durch seine Forderung für eine evidenzbasierte Gesundheitspolitik läge es nahe, diese Verantwortung in der Gesundheitsdirektion zu übernehmen. Dennoch sagt Urs Lang, er habe keine Präferenzen und ohnehin noch nicht viel über die möglichen Departemente nachgedacht. Seine Chancen will er nicht kommentieren. Doch alleine der Wahlkampf sei schon wichtig, um wahrgenommen zu werden.

«Das Volk soll im Parlament und der Regierung gut vertreten sein», sagt Urs Lang, «und nicht nur allein die politischen Parteien sollen ihre Sitze haben.» Er ist sich bewusst, dass die Partei im Rücken ein taktisch besserer Weg ist, um gewählt zu werden, aber: «Es geht darum, Flagge zu zeigen. Und dass man den Leuten signalisiert, dass jeder die Möglichkeit hat, um zu kandidieren. Und vielleicht gewählt zu werden.»

Diese Fragen stellen wir allen Kandidatinnen und Kandidaten Wo soll der Kanton aktiver werden in Sachen Klimapolitik? Statt globalen Klimazielen nachzurennen, müssen wir uns fragen, was wir vor Ort tun können. Der Ausbau der kantonalen Velowege, verkehrsarme Dörfer oder die Reduzierung der versiegelten Flächen sind Vorschläge, für die ich mich einsetzen würde. Lieber etwas konkret umsetzen, mit einem Vorteil für die Bevölkerung, als etwas, dessen Wirksamkeit niemand überprüfen kann. Soll die Tieferlegung der Zentralbahn weiterverfolgt werden? Die Tieferlegung der Gleistrasse in Stans ist ein interessanter Vorschlag. Visionäre Ideen für den öffentlichen Verkehr sind gefragt. In Bezug auf den Tiefbahnhof Luzern wäre eine Umstellung der Zentralbahn auf Normalspur prüfenswert. Eine Weiterführung in die Seegemeinde ist eine weitere Idee, die näher abgeklärte werden müsste. Nidwalden benötigt einen attraktiven öffentlichen Verkehr, für die Einheimischen, aber auch für die Touristen. Wie soll die heute an verschiedenen Orten angesiedelte kantonale Verwaltung zentraler organisiert werden? Die Zusammenlegung und die Realisierung eines Sicherheitszentrums an der Kreuzstrasse ist begrüssenswert. Verschiedene Ideen, auch «verrückte» müssen nun in aller Offenheit diskutiert werden. (fpf)

