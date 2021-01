URschweiz Das Dilemma mit dem Wirtschaftswald Der trockene Sommer machte 2018 den lokalen Wäldern zu schaffen. Sturmholz zog den Borkenkäfer an. Wie geht es dem Wald heute? Waldbesitzer und Kantonsoberförster aus Uri, Ob- und Nidwalden geben Auskunft.

Marion Wannemacher 31.01.2021, 13.30 Uhr

Bereits seit rund 30 Jahren ist Rudolf Günter im kantonalen Forstdienst. «Ich habe schon viele Krisen erlebt», zählt der Kantonsoberförster von Nidwalden auf. «Das Waldsterben in den Achtzigern, 1999 Sturm Lothar und das Unwetter von 2005. Jedes Mal ist der Wald wirklich gefordert gewesen.» 2018 war für die Wälder in Nid-/Obwalden und Uri auch so ein extremes Jahr: Ein sehr trockener Sommer, Stürme und in der Folge Borkenkäfer setzten den Beständen zu.



Doch wie war das vergangene Jahr für den Wald? «Die Wasserspeicher in Nidwaldner Wäldern sind heute wieder gefüllt», freut sich Günter. «Die Niederschläge waren im 2020 gut verteilt.» Entscheidend sei nicht die jährliche Wassermenge, sondern die Niederschläge in der Vegetationsperiode. «Der Nidwaldner Wald ist grundsätzlich in einem guten Zustand.» Diese Aussagen bestätigt auch Beat Annen, Leiter des Amtes für Forst und Jagd im Kanton Uri, für seinen Wald:

«Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen.»

Und der Obwaldner Kantonsoberförster Roland Christen zeigt sich ebenfalls zufrieden: «Von den Niederschlägen her war es ein gutes Jahr. Es gab viel Regen, gut verteilt übers Jahr, keine langen und trockenen Perioden. Das hat dem Wald gutgetan.» Auswirkungen hat das extreme Jahr 2018 aber in Obwalden bis heute. Auf felsigem Grund hat die Trockenheit langfristige Schäden angerichtet. Einige Waldbestände auf flachgründigen Böden starben ab, so im Pilatusgebiet und in Sarnen im Gebiet des Wartdossens.



2019 kam es in Obwalden zu einem rasanten Anstieg des Borkenkäferholzes von 4000 vom Vorjahr auf 16'000 Kubikmeter und 2020 haben sich die Waldschäden mit Sturm- und Borkenkäferholz um rund 50 Prozent auf 31'000 Kubikmeter erhöht. Dennoch zeigt sich Roland Christen optimistisch: «Die Borkenkäferzahl ist rückläufig, der Wald ist in einem guten Zustand.» Zum Vergleich: In Nidwalden fielen 2012 2000 Kubikmeter Käferholz an, dazu kamen 9000 Kubikmeter Sturmholz. In Uri waren 2020 60 Prozent der jährlichen Holznutzung Schadholz, 6'000 Kubikmeter waren Borkenkäfer-, 12'000 Kubikmeter Sturmholz.



Mit dem Nutzwald schauen Waldbesitzer in die Röhre

57 Prozent des Obwaldner Waldes, 11'800 Hektar, sind als Schutzwald ausgewiesen. Für diesen ist dank der Förderungsmöglichkeiten durch Bund, Kanton und die Gemeinden die geregelte Pflege sichergestellt. «Für die andere Hälfte, den Nicht-Schutzwald, gibt es keine Bewirtschaftungspflicht. Hier wird zu wenig gepflegt, es ist ein Defizitgeschäft», bringt es Christen auf den Punkt.



Holzarbeiten im Blaswald in Lungern, Obwalden.

87 Prozent des Obwaldner Waldes gehört den Korporationen. Ueli Wallimann, Präsident von Wald Obwalden, dem Verband der Waldeigentümer, erklärt das Problem: 2019 lag der Preis für die Holzerntekosten im Durchschnitt bei 120 Franken für den Kubikmeter. «2019 lag der durchschnittliche Holzertrag bei 65 Franken für den Kubikmeter. Für Schadholz wird 40 bis 50 Franken gezahlt, gutes Holz bringt höchstens 100 Franken ein. Die Konsequenz: Es wird wenig geholzt.» Der Preisdruck entsteht auch durch Billigholz aus Osteuropa. Aktuell dürften im öffentlichen und privaten Wald 100'000 Kubikmeter Holz in Obwalden geschlagen werden, 2019 wurden 70'000 Kubikmeter genutzt. Eine wichtige Absatzquelle für Schadholz in Obwalden sind Heizwerke, die es mittlerweile in praktisch jeder Gemeinde gibt.



Durch ausbleibenden Holzschlag verliert der Wald an Wert

Wenn weniger Holz geschlagen wird, entsteht jedoch ein Dilemma, das weiss auch Wallimann: «Dadurch verliert der Wald an Wert.» Nicht immer war das Geschäft mit dem Holz ein Verlustgeschäft. Wallimann weiss:

«Noch in den Achtzigern konnte damit sehr gut Geld generiert werden.»

Es ist nicht so, dass es den Waldeigentümern am guten Willen mangelt. Der Gewinn, der durch den Schutzwald erwirtschaftet wird, wird wieder in den Wald investiert, in sogenannte Forstreserve-Fonds, denn natürlich hat der Waldbesitzer ein langfristiges Interesse, den Wald nachhaltig zu pflegen.

Die Holzsaison ist in Gang, der extrem tiefe Holzpreis macht die Situation für die Waldbesitzer schwierig.

Auch in Nidwalden kennt man das Problem mit dem Wirtschaftswald. 60 Prozent des gesamten Waldes im Kanton ist Schutzwald. «Für den übrigen Wald gilt: Wer zahlt, befiehlt», konstatiert Kantonsoberförster Günter trocken. «Es wird dort zur Zeit wenig oder gar nichts gemacht», sagt er. Die Korporationen wüssten um ihre Verantwortung und seien auch bereit, ein Defizit zu tragen, aber es gebe eben auch für sie Schmerzgrenzen.

Konsumenten tragen Verantwortung für den Schweizer Wald mit

66 Prozent des Nidwaldner Waldes sind in Korporationsbesitz, 10 Prozent gehören den Alpgenossenschaften und 22 Prozent übrigen Privaten. Laut Angaben von Felix Odermatt, dem Präsidenten des Verbandes Wald Nidwalden, beträgt der jährliche Holzzuwachs in Nidwaldner Wäldern etwa 40'000 Kubikmeter. Genutzt werden aber nur 25'000 Kubikmeter. Odermatt betont: «Die Nutzung des gesamten Zuwachses macht wirtschaftlich keinen Sinn, da keine Kostendeckung erreicht werden kann bei der momentanen Holzmarktlage.»

Im Kanton Uri verhält es sich ähnlich: Von 60'000 Kubikmetern zuwachsendem Holz wird rund die Hälfte genutzt. Die Differenz erkläre sich zum einen durch das Einwachsen unproduktiver Flächen im Alpgebiet. Zum andern werden kaum erschlossene Wälder ausserhalb des Schutzwaldperimeters aus Kostengründen fast nicht bewirtschaftet. Michi Planzer, Geschäftsführer des Verbandes der Urner Waldeigentümer, sieht einen klaren Zusammenhang mit der Nachfrage nach Schweizer Holz:

«Sicher wäre eine grössere Motivation zur Holznutzung bei einem höheren Holzpreis vorhanden.»



Der Wald im Kanton Uri hat eine ganz andere topografische Ausgangslage als Nid- und Obwalden. Geprägt ist er durch sehr steiles Gelände, nahezu 80 Prozent des Urner Waldes liegen über 1000 Metern über dem Meeresspiegel. Nur 20 Prozent der gesamten Kantonsfläche sind von Wald bedeckt. Knapp 60 Prozent sind als Schutzwald ausgewiesen. 86 Prozent des Urner Waldes gehören öffentlichen Waldeigentümern, die Haupteigentümer sind die beiden Korporationen Uri und Urseren. «Vor allem in tieferen Lagen haben wir den trockenen Sommer 2018 gespürt, Nadelbäume sind abgestorben, vor allem Fichten und Weisstannen», berichtet Beat Annen. Die Schäden betreffen besonders das Gebiet von Silenen Richtung Göschenen mit vorwiegend mageren Böden. Auch wegen der Eschenwelke habe der Wald sicher gelitten. Vom Pflegezustand stellt er dem Wald aber ein gutes Zeugnis aus. «4 Prozent vom Schutzwald pflegen wir pro Jahr», erklärt der Experte, «das heisst, wir kommen alle 25 Jahre am gleichen Ort vorbei.»



Kaum merklich verändern die Wälder ihr Aussehen

In allen drei Kantonen gilt die besondere Aufmerksamkeit der Aufforstung mit klimaresistenten Baumarten. Die Waldgesellschaften, die Zusammensetzung der Baumarten werden sich zunehmend verändern. Testanpflanzungen in den kommenden Jahren sollen im Kanton Uri Aufschluss darüber geben, welche Baumarten sich durchsetzen werden. «Die Fotodokumentation hilft uns dabei zusätzlich», erklärt Annen. Bereits jetzt kristallisiert sich heraus, dass Laubbäume in grösserem Mass begünstigt werden und in höheren Lagen anzutreffen sind. So belegt Amtskollege Rudolf Günter, dass an einer grossen Windwurffläche am Stanserhorn mehr als 20 Jahre nach dem Wirbelsturm Lothar heute Laub- statt Nadelbäumen wachsen. Er sagt:

«Es ist ein langer Prozess, den höchstens der geübte Beobachter bemerkt»,

In zwei Jahren wird Günter pensioniert. Zum Status quo des Nidwaldner Waldes sagt er: «Ich bin zuversichtlich, dass wir die durch den Klimawandel verursachte Situation auch waldwirtschaftlich meistern können. Wir müssen dran bleiben und brauchen die Unterstützung der ganzen Gesellschaft.»