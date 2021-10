Streit um Verfahrenskosten: Nidwaldner Justiz kassiert Niederlage

Urteil Streit um Verfahrenskosten: Treuhänder obsiegt vor Bundesgericht erneut gegen die Nidwaldner Justiz Einem Mann wurde vorgeworfen, 250'000 Euro veruntreut zu haben. Obwohl das Nidwaldner Obergericht das Verfahren später einstellte, auferlegte es dem Treuhänder Verfahrenskosten. Nicht zum ersten Mal wird das Gericht nun korrigiert. Julian Spörri Jetzt kommentieren 23.10.2021, 05.00 Uhr

Eine Viertelmillion Euro: Diese Summe bildet den Ausgangspunkt eines Streits, der mittlerweile auch das Bundesgericht beschäftigte. Auf der einen Seite steht dabei ein Treuhänder, auf der anderen die Nidwaldner Justiz und eine Frau, die als Privatklägerin auftritt. Die Staatsanwaltschaft warf dem Treuhänder vor, von einem Konto der Frau 250'000 Euro genommen und als Darlehen an eine Drittperson gegeben zu haben. Im Oktober 2019 verurteilte das Kantonsgericht den Mann daher wegen qualifizierter Veruntreuung zu einer bedingten Geldstrafe von 49'500 Franken und einer Zahlung von 250'000 Euro an die Privatklägerin.

Der Mann war dabei vor Gericht nicht anwesend, weil es sich um ein sogenanntes Abwesenheitsverfahren handelte. Er bestreitet die Vergabe des Darlehens und verneint auch, für die Frau als Treuhänder gearbeitet zu haben. Gegen seine Verurteilung legte er beim Nidwaldner Obergericht Berufung ein. Dieses hatte bereits im Vorfeld verfügt, dass in einem ersten Schritt zunächst einmal die Zulässigkeit des Abwesenheitsverfahrens geprüft werden müsste. Entsprechend begründete der Mann seine Berufung ans Obergericht nur hinsichtlich dieses Themas, was später noch relevant sein würde.

Verjährung wegen «schwerer Mängel» im kantonsgerichtlichen Urteil

In seinem Urteil kam das Obergericht dann zum Schluss, dass das durchgeführte Abwesenheitsverfahren rechtswidrig war. Somit wäre der Fall eigentlich an die Vorinstanz zurückzuweisen gewesen. Das Verfahren wurde infolge Verjährung jedoch gleich ganz eingestellt. Die Verjährung könne angesichts der «schweren Mängel» im kantonsgerichtlichen Urteil nicht verhindert werden, so das Obergericht. Es stellte dem Mann aber die Verfahrenskosten von 3000 Franken in Rechnung, weil dieser die Einleitung des eingestellten Strafverfahrens schuldhaft bewirkt und dessen Durchführung mutwillig torpediert habe. Beispielsweise habe er stets anders geschildert, was mit den Geldern der Privatklägerin passiert sei. Das Begehren des Mannes, wonach alle Kosten zu Lasten des Staates gehen sollen, hielt das Obergericht für unzureichend begründet.



Der Beschwerdeführer argumentierte daraufhin, dass er hinsichtlich der Kostenauferlegung keine Begründung abgegeben habe, weil die Berufung ja nur auf den Punkt des Abwesenheitsverfahrens eingeschränkt worden war. In einer Beschwerde ans Bundesgericht forderte der Mann danach, dass ihm die Verfahrenskosten erlassen werden und er eine vollständige Parteientschädigung erhalte. Das Obergericht hatte hierfür lediglich einen Betrag von rund 1000 Franken vorgesehen.

Bereits zweite Niederlage für Nidwaldner Obergericht

Das Bundesgericht hat die Beschwerde nun gutgeheissen und hebt somit das Urteil der Vorinstanz auf. Aufgrund des eingeschränkten Prozessthemas sei der Beschwerdeführer nicht verpflichtet gewesen, den Punkt der Kostenaufteilung näher zu begründen, halten die zwei Lausanner Richterinnen und der Richter fest. Folglich habe das Obergericht dem Mann die Kosten «unangekündigt» auferlegt und damit seinen Anspruch auf rechtliches Gehör missachtet. Auch der Grundsatz von Treu und Glauben wurde laut Bundesgericht verletzt. Der Treuhänder habe nämlich einen Nachteil erlitten, weil er der Verfügung des Obergerichts vertraute, welche die Berufung auf das Abwesenheitsverfahrens beschränkte.



Nun muss der Kanton Nidwalden den Mann mit 3000 Franken entschädigen. Um die Frage der Verfahrenskosten zu klären, geht der Fall zur Neubeurteilung ans Obergericht zurück. Für den Treuhänder ist dies nicht der erste Sieg vor Bundesgericht. Die höchste Schweizer Instanz hatte bereits im August 2020 eine Beschwerde von ihm gutgeheissen. Das damalige Urteil betraf das gleiche Thema und dieselben Parteien wie im vorliegenden Fall. Die Privatklägerin reichte damals gegen den Mann eine Strafanzeige wegen Veruntreuung ein. Die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen auf, stellte das Verfahren später aber wieder ein. Den Mann wollte sie dennoch zur Übernahme der Verfahrenskosten von 2400 Franken verpflichten. Auch hierbei stützte das Obergericht den Entscheid. Das Bundesgericht pfiff die Nidwaldner Justiz jedoch zurück und verfügte, dass der Kanton den Mann mit 3000 Franken entschädigen muss.

Hinweis: Urteil 6B_1409/2020 vom 6. Oktober 2021