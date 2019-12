Vakanzen im Vorstand führen zu Wartelisten bei Leichtathleten Nidwalden 28 Teilnahmen an Schweizer und 2 an Europameisterschaften zeugen von einem erfolgreichen Vereinsjahr. Mehrere Personalvakanzen möchte die Vereinsleitung nächstes Jahr beheben. Franz Hess 03.12.2019, 14.00 Uhr

Gruppenbild mit den anwesenden Schweizer Meistern. Bild: Franz Hess

Souverän leitete Präsident Jürg Eggerschwiler die Vereinsversammlung des Leichtathletikvereins LA Nidwalden, wobei er mit Stolz darauf hinwies, dass der Verein vergangenes Jahr insgesamt 14 Schweizer-Meister-Titel seiner Athletinnen und Athleten feiern konnte. Diese Titel-Palette erstreckt sich über alle Alterskategorien, von den Senioren bis zu den Schülern. Auch TK-Chef Daniel Blättler konnte in seinem Jahresbericht aus dem Vollen schöpfen, denn neben den SM-Titeln gab es weitere zahlreiche Podestplätze an diversen Meisterschaften sowie durch Florian Lussy (Cross/Elite) und Tina Baumgartner (400 Meter Hürden/U20-EM) auch zwei Teilnahmen an Europameisterschaften. Besonders freute ihn, dass insgesamt 33 Vereinsrekorde aufgestellt wurden. Zu einem weiteren Höhepunkt zählte vergangenes Jahr die Teilnahme am U20-Team-Europacup in Leiria/Portugal mit sieben Athletinnen aus Nidwalden zusammen mit der Equipe der Leichtathletikgemeinschaft Unterwalden.