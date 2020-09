Velofahrer und Töfffahrer bei Zusammenstoss in Stansstad verletzt Auf der Rotzbergstrasse kam es am Samstag zu einem Unfall zwischen einem Rennvelofahrer und einem Töfffahrer. Beide mussten mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. 06.09.2020, 10.23 Uhr

(jb)

Am Samstag, zirka 18.35 Uhr, ist es in Stansstad zwischen einem Rennvelofahrer und einem Töfffahrer zu einer Kollision gekommen. Beide am Unfall beteiligten Lenker wurden verletzt. Das geht aus einer Mitteilung der Kantonspolizei Nidwalden hervor.

Der Fahrradlenker fuhr auf der Rotzbergstrasse in Richtung Verzweigung zur Rotzlochstrasse. Dort bog der nicht vortrittsberechtigte Mann nach links in Richtung Stans ab. Dabei kam es mit dem in Richtung Rotzloch fahrenden Töfffahrer zu einer massiven rechtwinkligen Kollision. Beide Lenker kamen zu Fall und verletzten sich teils schwer. Sie mussten mit zwei Ambulanzen in nahegelegene Spitäler überführt werden. Das Rennvelo erlitt Totalschaden.