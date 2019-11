Zwischen Ennetmoos und St. Jakob kollidierten am Donnerstagmorgen zwei Velofahrer. Die Lenkerin eines E-Bikes wurde dabei an der Schulter verletzt.

Velokollision in Ennetmoos fordert eine Verletzte Zwischen Ennetmoos und St. Jakob kollidierten am Donnerstagmorgen zwei Velofahrer. Die Lenkerin eines E-Bikes wurde dabei an der Schulter verletzt. Marielle Heeb

Auf dem Radweg der Kernserstrasse zwischen Ennetmoos und St. Jakob kam es am Donnerstagmorgen zu einem Unfall zwischen zwei Velofahrern. Eine Velofahrerin war mit einem E-Bike in Richtung Stans unterwegs, gleichzeitig kam ihr ein Velofahrer entgegen, der in Richtung Kerns unterwegs war. Auf der Höhe der Liegenschaft Ober Dürrlacher kollidierten die beiden, laut Medienmitteilung der Kantonspolizei Nidwalden aus noch ungeklärten Gründen. Die Lenkerin des E-Bikes wurde dabei an ihrer linken Schulter verletzt und wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. Beide Velofahrer trugen einen Helm und hatten ihr Licht eingeschaltet. Die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand von Abklärungen der Kantonspolizei Nidwalden.