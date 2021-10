Vereine & Verbände 120 ballhungrige Kinder im Camp Der Ball rollte in den Herbstferien: Das Fussballcamp von Zug 94 erfreute sich ungebremst grosser Beliebtheit. Für Zug 94: Kilian Borter 13.10.2021, 17.34 Uhr

Zu Beginn jedes Camp-Tages mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ihrer Gruppe «einstehen». Danach wurde trainiert und gekickt, was das Zeug hielt. Bild: PD

Wer sich letzte Woche über Mittag ins Stadionrestaurant von Zug 94 begab, konnte nur staunen. 120 hungrige Kinder zwischen 7 und 14 Jahren fachsimpelten über Fussball. Und ­natürlich auch über die neusten Games. Sie nahmen am Fussballcamp von Zug 94 teil und spielten täglich mehrere Stunden Fussball. Obwohl der Spass im Vordergrund stand, wurde in verschiedenen kleinen Turnierformaten und Wettbewerben wie Torwand- oder Penaltyschiessen um Ehre und Pokale gespielt. Die vielen leuchtenden Augen und strahlenden Kinder­gesichter kontrastierten dabei mit dem teils garstigen Herbstwetter. Doch die Kinder liessen sich auch vom Regen nicht ablenken und genossen die Woche in vollen Zügen.

Patricia Aschwanden, die Organisatorin aufseiten des Fussballvereins, war beeindruckt: «Wir möchten möglichst vielen Kindern ein tolles Ferienerlebnis bieten. Das ist uns auch diesmal gelungen, wenn ich an die Rückmeldungen der Teil­nehmenden und deren Eltern denke.» Zug 94 wurde auch diesmal von Anmeldungen geradezu überschwemmt. Weil die Nachfrage seit längerem so gross ist, hatte der Verein schon letzten Herbst entschieden, das Fussballcamp für die fussballhungrigen Kinder zweimal pro Jahr durchzu­führen.

Save the Date: Dessen nächste Ausgabe findet in den Frühlingsferien vom 19. bis 22. April 2022 statt.



