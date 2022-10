Vereinsbeitrag In Ennetbürgen ist wieder Marktzeit In Ennetbürgen findet am Samstag der vierte Dorfmärcht statt. 26.10.2022, 10.15 Uhr

Am kommenden Samstag findet in Ennetbürgen der vierte Dorfmärcht statt. Beim Rahmenprogramm werden wiederum lokale Organisationen teilnehmen und der Dorfplatz ist mit Marktständen bestückt, die lokal angebaute und hergestellte Produkte anbieten. Der Tourismusverein Buochs-Ennetbürgen, das Alterszentrum Oeltrotte und die Frauen- und Müttergemeinschaft sowie der Träff Ennetbürgen werden zudem ihre Aktivitäten und Produkte den Besuchern vorstellen. Ebenso zum Ennetbürger Dorfmärcht gehört ein Rahmenprogramm, bei dem Organisationen und Vereine aus dem Dorf mitwirken. Die Kulturkommission hofft, dass sich wiederum viele Interessierte vom Angebot und Programm begeistern lassen. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf einen abwechslungsreichen Dorfmärcht in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten freuen. (pd)