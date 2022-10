Vereinsbeitrag Verband der Kipplastwagen-Besitzer lernte edle Tropfen kennen Der Verband der Kipplastwagen-Besitzer besuchte ein Weingut. Meinrad Grüniger 26.10.2022, 10.17 Uhr

Der Verband der Kipplastwagen-Besitzer besuchte das Weingut Heidegg. Bild: PD

Kürzlich hat eine Rumpfmannschaft des Kipplastwagen-Verbands mit Anhang eine Busreise in das Weingut Heidegg nach Gelfingen unternommen. Der heutige Kelterer oder ausgebildete Weinbauer Peter Schuler, ursprünglich von der Goldküste am rechten Zürichsee, erklärte mit Herzblut und als Wein-Technologe die Mücken und Tücken der Weinproduktion.

Gute Witterung für den diesjährigen Wein

Auf dem Weingut Heidegg, das rund 8 Hektaren gross ist, werden 20 Sorten Trauben angebaut. Eine einzelne Weinrebe wächst 40 bis 50 Jahre. «Ohne Platzschutzmittel wäre heute keine Weinlese mehr möglich», erklärte Peter Schuler den Besucherinnen und Besuchern. «Dieses Jahr hatten wir eine gute Witterung.» So wird es auch einen guten, edlen Tropfen geben. Seit 1560 werden auf den Hügeln von Moränen im Luzerner Seetal Weinreben angebaut. Mit einem ausgezeichneten Menu im Seerestaurant Beinwil am See fand der Ausflug seinen Abschluss.

Verband von Unternehmer gegründet

Der Verband der Kipplastwagen-Besitzer wurde vom Unternehmer Fritz Niederberger (Allround-Unternehmer, Autotransporte, Garagen-Betreiber, Besitzer vom Kies-Beton-Werk und Tiefbau Unternehmen sowie Hotelier) ins Leben gerufen. Ins «Boot» zog er die Firmen Robert Achermann, SPAG Schnyder, Plüss AG, Gittfried Waser, Kurt Bucher, Alois Christen, in Xaver Käslin, Alfred Niederberger, Franz Odermatt, Sepp Schloss, Transport AG Stans, Erwin Würsch, Julius Würsch, Robert Truttmann (ab 1970) und Otto Zimmermann. Fritz Niederberger liess nicht locker und pushte den Verband 1970 auf. Marcel Binder übernahm das Präsidium, danach Otto Zimmermann, Heinz Vogel, Meinrad Grüniger, René Niederberger und heute Marvel Schleiss.