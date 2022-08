Verkehr Diese Tunnels in Ob- und Nidwalden werden im Herbst gereinigt – und deshalb gesperrt Ab September werden verschiedene Tunnels in den Kantonen Ob- und Nidwalden gereinigt, deren Fahrbahnen werden deshalb für bestimmte Zeiträume gesperrt. 25.08.2022, 13.55 Uhr

Im Herbst 2022 werden in den Kantonen Nid- und Obwalden verschiedene ordentliche Tunnelreinigungen durchgeführt – dabei werden die Tunnels jeweils gesperrt. Im Giswiltunnel findet die Reinigung am 5. und 6. September jeweils von 7.30 Uhr bis 18 Uhr statt, der Sachselntunnel wird am 7., 8. und 9. September jeweils von 5 Uhr bis 15.30 Uhr gereinigt. Der Tunnel Lungern wird am 12. und 13. September jeweils von 7.30 Uhr bis 18 Uhr gesperrt. Der Loppertunnel wird am 14. und 15. September von 20 Uhr bis 5 Uhr gereinigt, im Tunnel Lopper bei Kirchenwald findet die Reinigung in Fahrtrichtung Nord am 19. und 20. September jeweils von 22 Uhr bis 5 Uhr statt – die Fahrbahn Richtung Luzern bleibt befahrbar.