Verkehr Verkehrsbehinderungen auf der A2 bei Hergiswil Auf der A2 bei Hergiswil werden Lärmschutz- und Instandsetzungsmassnahmen umgesetzt. Dies bedingt im März mehrere Sperrungen der Ausfahrt Hergiswil Nord in Fahrtrichtung Süden sowie des Loppertunnels in beiden Fahrtrichtungen. 05.03.2021, 17.11 Uhr

Die Autobahn A2 vor dem Loppertunnel in Fahrtrichtung Luzern. Bild: Matthias Piazza (Stansstad, 7. Oktober 2020)

(sez) Anfang März wird die Baustelle für die Instandsetzung der Rampenbrücken A2/A8 beim Anschluss Lopper eingerichtet. Für das Einrichten der temporären Verkehrsführung während der Bauarbeiten wird der Loppertunnel in beide Fahrtrichtungen während zweier Nächte gesperrt. Zudem wird von Mitte bis Ende März die Baustelle in der Lärmschutzgalerie Hergiswil von der Galerierückwand an die Mittelleitmauer verschoben. Der Verkehr der Normalspur in Richtung Süden wird deshalb entlang der Galerierückwand geführt.