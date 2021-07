Verkehrskonferenz Veloboom: Nun baut die Zentralbahn in den Zügen nach Engelberg die Wagen um Die Pandemie hat für einen vorübergehenden Passagierschwund gesorgt. Der Veloboom dürfte hingegen anhalten. Darum werden nun Wagen umgebaut. Matthias Piazza 06.07.2021, 17.00 Uhr

Eine Zugskomposition der Zentralbahn unterwegs nach Engelberg. Bild: Pius Amrein (Grafenort, 7. Juni 2021)

Die Coronakrise ist noch nicht ausgestanden, auch nicht bei der Zentralbahn. Nur langsam geht's mit den Frequenzen wieder aufwärts, wie ZB-Geschäftsführer Michael Schürch am Montagabend an der Nidwaldner Verkehrskonferenz dem interessierten Publikum aus Politik und ÖV-Branche erläuterte:

«Mit aktuell durchschnittlich rund 50 Reisenden pro Zug ist der Wert bei 60 bis 70 Prozent, verglichen mit dem Juni vor zwei Jahren.»

Der Passagierrückgang schlug sich im vergangenen Geschäftsjahr mit einem Verlust von 12,1 Millionen Franken nieder. Das bleibt nicht ohne Folgen. «Investitionen führen zu Abschreibungen. Mit einer zeitlichen Verschiebung der Projekte kann die öffentliche Hand entlastet werden.» So verzögern sich die Erneuerungen des Rollmaterials auf der Linie Luzern–Engelberg um ein Jahr. Das heisst, dass die erste der zwei siebenteiligen bei Stadler-Rail bestellten Adler-Kompositionen erst im Herbst 2024 in Betrieb genommen wird, die zweite im Frühling 2025. Erst auf diesen Zeitpunkt hin werden die alten Kompositionen, die als Interregio auf dieser Strecke eingesetzt werden, als Entlastungs- und Reservezüge eingesetzt.

Zentralbahn-Geschäftsführer Michael Schürch. Bild: Matthias Piazza (Stans, 5. Juli 2021)

Damit findet diese Ersatzbeschaffung immer noch früher als ursprünglich geplant statt – aus einem gewissen Leidensdruck. Denn mehrere Wagen dieser bestehenden Kompositionen, die seit der Eröffnung des Steilrampentunnels Engelberg als Luzern–Engelberg-Expresse eingesetzt werden, sind über 50 Jahre alt. In den Wagen haben sich Risse gebildet, einige mussten notsaniert werden. Die Instandhaltung der Loks, die auch schon gut 30 Jahre auf dem Buckel haben, wurde aufwendiger. Sie blieben wegen technischer Probleme immer wieder stehen und erlangten so in der Öffentlichkeit einen schlechten Ruf.

Auch die neuen sieben dreiteiligen Fink-Züge kommen rund ein Jahr später – gestaffelt zwischen Dezember 2023 und August 2024. Sie werden im S-Bahn-Betrieb auf dem ganzen ZB-Netz (ausgenommen Meiringen–Innertkirchen) eingesetzt. 114 Millionen Franken kostet diese Neuanschaffung total. Bestehende Adler- und Fink-Züge verkehren schon seit gut zehn Jahren auf dem ZB-Netz.

Mehr Platz für Velos und Ski

«Nebst einem Rückgang der Passagierzahlen konnten wir im vergangenen Jahr auch einen Veloboom feststellen, der die Pandemie überdauern wird», gab sich Michael Schürch überzeugt. Die Zentralbahn schafft darum mehr Veloabstellplätze in den Zügen nach Engelberg. Drei Sitzplätze werden für zusätzliche zehn Veloabstellplätze geopfert. Neun Sitzplätze werden zu Klappsitzen. Damit soll auch zusätzlicher Platz für Gepäck und Ski geschaffen werden. Je 95'000 Franken kostet der Umbau der drei Kompositionen, die als Luzern–Engelberg-Express unterwegs sind.

Die beiden bestellten neuen Adler-Züge, die dereinst nach Engelberg fahren, werden standardmässig mit je einem Multifunktionswagen (mit Kaffee- und Snackautomaten) ausgeliefert. Im Sommer werden die Skiständer durch Veloständer ersetzt. Michael Schürch:

«Dank des schnellen Umrüstens, was über Nacht möglich ist, können wir flexibel auf die Bedürfnisse reagieren.»

Im Gegensatz zu den bestehenden Adler-Zügen, die über den Brünig von Luzern nach Interlaken fahren, hat man bei der Engelberger Version auf einen Bistro-Wagen verzichtet. «Das macht auf dieser knapp dreiviertelstündigen Fahrt keinen Sinn», begründet er.

Weniger Keime dank Ionisierungsgeräten

Auch bei einer weiteren Neuerung hatte Corona eine Rolle gespielt. Zu Testzwecken wurde ein Adler-Zug mit zehn Ionisierungsgeräten ausgerüstet. Die Ergebnisse seien vielversprechend, so Schürch:

«Im Durchschnitt fanden sich in Wagen mit Ionisierung 46 Prozent weniger Luftkeime, was nicht nur gegen Coronaviren hilft.»

Die neue Flotte werde voraussichtlich standardmässig mit Ionisierungsgeräten ausgerüstet. Noch unklar sei, ob die bestehenden Züge nachgerüstet werden.