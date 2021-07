Verkehrspolitik im Engelbergertal Engelberger Talammann: «Das Problem nur dem Tourismus zuzuschreiben, erachten wir als kontraproduktiv» Engelberg wehrt sich gegen Dosieranlagen und den Vorschlag, temporäre Parkplätze abzuschaffen. An Spitzentagen staue es nicht nur im Engelbergertal. Philipp Unterschütz 23.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Verkehr in Wolfenschiessen am 16. Dezember 2018 um 17 Uhr. Bild: PD

Der Verkehrsfluss im Engelbergertal gibt zu reden. Der in Wolfenschiessen wohnhafte FDP-Landrat Remigi Zumbühl will, dass sowohl im Nidwaldner als auch im Obwaldner Gesamtverkehrskonzept Massnahmen, welche eine Arbeitsgruppe erarbeitet hat, festgehalten werden, um den Verkehr an Spitzentagen zu reduzieren. Es geht insbesondere um die Stärkung des öffentlichen Verkehrs, die Plafonierung von Parkplätzen in Engelberg und um Dosier-/Verkehrslenkungsanlagen.

Alex Höchli, Talammann von Engelberg. Bild: Matthias Piazza (Engelberg, 16. April 2021)

In Engelberg wehrt man sich dagegen, dass die geschilderte Verkehrsproblematik einzig auf den Tourismusverkehr zurückzuführen sei. Die Nidwaldner Gemeinden im unteren Engelberger Tal hätten sich bezüglich Bevölkerungszahlen, Arbeitsplätzen und Mobilität ebenfalls weiterentwickelt, ohne dass die Kapazitäten der Strasse massgeblich erweitert wurden, sagt der Engelberger Talammann Alex Höchli. «Das Problem jetzt nur dem Engelberger Tourismus zuzuschreiben, erachten wir als falsch und kontraproduktiv.»

Andres Lietha, Tourismusdirektor Engelberg. Bild: PD

Der Engelberger Tourismusdirektor Andres Lietha weist darauf hin, dass die Staus an vereinzelten Extremwochenenden auftreten würden, an denen es in der ganzen Schweiz Probleme auf den Strassen gäbe. «Dann herrscht jeweils überall ein grosser Rückreiseverkehr und das ganze System und sogar der ÖV sind vielerorts überfordert. Ich zweifle daran, dass es für das Problem eine lokale Lösung gibt.»

Norbert Patt, CEO der Titlisbahnen, verweist auf die offiziellen Daten, wonach die Kapazitätsüberschreitungen (talauswärts) über zwei Jahre total 43 Stunden betragen würden. Für ihn ist die von Verkehrsplanern definierte Kapazitätsgrenze von 600 Autos pro Stunde, was alle sechs Sekunden ein Auto bedeute, willkürlich und nicht fundiert. «Es streitet niemand ab, dass der Verkehr in Wolfenschiessen ein Problem sein kann. Wenn es jedes Wochenende Stau gäbe, wäre das unerträglich. Konkret waren es aber 14 Tage über zwei Jahre verteilt, an denen es während mehr als zwei Stunden zu einer Kapazitätsüberschreitung kam.»

Norbert Patt, CEO der Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG. Bild: PD

Einig sind sich alle, was den ÖV betrifft. Unisono wird die schnelle Umsetzung des Halbstundentaktes der Zentralbahn nach Engelberg gefordert. Darum würden die Titlisbahnen auch den Sportbus vom Bahnhof grosszügig mitfinanzieren, so Norbert Patt.

Auch mit einer im Gesamtverkehrskonzept Obwalden erwähnten Plafonierung der Parkplätze, und damit eben auch der Weiterführung der auslaufenden Bedingung im Steilrampengesetz, könnte man in Engelberg leben. Die Frage ist dabei allerdings, wie viele Parkplätze das dann wären. Im Steilrampengesetz wurden 3020 Parkplätze für Engelberg zugesichert. Im Entwurf des Gesamtverkehrskonzepts ist von einer Plafonierung der heutigen Anzahl die Rede, was gut 2500 Plätze wären. Engelberg habe seit Bestehen des bis 2021 geltenden Steilrampengesetzes keine weiteren Parkplätze geschaffen, hält Talammann Höchli fest. «Im Gegenteil: Bis heute haben wir wegen diverser Grossprojekte wie Hochwasserschutz oder Hotelbau in den letzten zehn Jahren über 400 öffentliche Parkplätze verloren.» In Engelberg ist man deshalb der Meinung, eine Plafonierung der Parkplätze im Gesamtverkehr müsste aufgrund der Zahlen aus dem Steilrampengesetz erfolgen.

Temporäre Parkplätze bei der Fürenalpbahn. Bild: PD

Die Möglichkeit von temporären Parkplätzen will Engelberg beibehalten. «Diese Parkmöglichkeiten bei den Bergbahnen, die nur an absoluten Spitzentagen eingesetzt werden, machen den Verlust von Parkplätzen in den letzten Jahren nicht wett», sagt Alex Höchli. Die Gemeinde wehrt sich dagegen, dass diese Notparkplätze illegal seien. Laut Gemeindeschreiber Roman Schleiss ist die temporäre Beschilderung an den Spitzentagen in Absprache mit der Polizei vorgenommen worden. Dies sei jeweils nötig, um die Sicherheit gemäss Strassenverkehrsgesetzgebung zu gewährleisten und eine gewisse Ordnung und Struktur des ruhenden Verkehrs zu erreichen.

Es handle sich um geeignete Flächen, welche direkt an die bestehenden Parkflächen anschliessen und in Absprache zwischen den Bergbahnen und den Landeigentümern und Bewirtschaftern vorübergehend bereit gemacht werden. Das seien Abmachungen, wie sie andernorts auch für Schwingfeste und andere Grossanlässe getroffen und toleriert würden. «Wir möchten diese Flächen künftig genau bezeichnen. Es laufen deshalb Gespräche im Rahmen der laufenden Erarbeitung der Gesamtverkehrskonzepte Ob- und Nidwalden», so Roman Schleiss. Laut Norbert Patt wurden im Winter 2020/21 auf dem Notparkplatz der Titlisbahnen an total vier Tagen insgesamt 460 Autos parkiert – «im Verhältnis zu den Autos, die Wolfenschiessen passieren, sind das weniger als 0,5 Promille.»

Notparkplätze bei der Titlisbahn. Bild: PD

Als «Schreckgespenst», das nur Frustration auslöse, bezeichnet Tourismusdirektor Andres Lietha die Einführung von Dosieranlagen. Alex Höchli sagt, dass im Konzept «Verkehrsentlastung Engelberger Tal» der vier Gemeinden Wolfenschiessen, Dallenwil, Oberdorf und Engelberg eine Dosieranlage damals als «nicht als weiter verfolgbare Massnahme definiert» worden sei. Laut Norbert Patt geht es für die Brechung der Verkehrsspitzen ja nicht um den Anfahrts-, sondern um den Rückreiseverkehr. «Für die Brechung der Spitzen des Rückreiseverkehrs werden und wurden verschiedene Lösungsansätze geprüft. Dennoch lassen sich die Leute nicht gerne lenken.» Andres Lietha ergänzt: «Erfahrungsgemäss wollen die Gäste ohne Zwischenstopps nach einem Sporttag, wenn sie müde sind, nach Hause.»

Der Kanton Nidwalden strebt derweil eine Vertiefung der vorgeschlagenen Massnahmen an, um deren Wirkung – auch im Verbund – besser prüfen zu können. Ein mögliches Konzept für das Engelbergertal und Engelberg habe einen langfristigen Horizont und könne als Bestandteil ins Gesamtverkehrskonzept einfliessen.

Es müsse aber nicht zugewartet werden, bis Letzteres vollständig ausgearbeitet sei, heisst es vom Amt für Mobilität. «Natürlich ist es uns ein Anliegen, dass allfällige Sofortmassnahmen, auch in Testphasen, im Dialog mit der Gemeinde Engelberg und dem Kanton Obwalden getroffen und umgesetzt werden. Die konkreten Massnahmen sind noch nicht beschlossen.» Ferner habe man in Absprache mit der Gemeinde Wolfenschiessen ein Betriebs- und Gestaltungskonzept von einem Studenten der Hochschule Luzern erarbeiten lassen, um erste Ideen für eine mögliche Strassenraum-Gestaltung des Dorfes zu bekommen. Die Arbeit sei im Sommer dieses Jahres abgeschlossen worden. Nun werde diese analysiert und eine entsprechende Einordnung vorgenommen.