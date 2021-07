Nidwaldner Talgemeinden fordern weniger Durchgangsverkehr

Verkehrspolitik NW/OW Talgemeinden fordern: Mehr öffentlicher Verkehr anstatt Parkplätze in Engelberg Eine Arbeitsgruppe der Gemeinden im Engelbergertal hat Massnahmen für einen verträglicheren Verkehrsfluss erarbeitet und pocht auf deren Übernahme ins Obwaldner Verkehrskonzept. Philipp Unterschütz 21.07.2021, 05.00 Uhr

Vom touristischen Erfolg Engelbergs profitiert eine ganze Region und der Finanzausgleichstopf des Kantons Obwalden wird zu einem grossen Teil von Engelberg gefüllt. Der Tourismus hat aber auch eine Kehrseite: Er generiert viel Verkehr. Durch die Lage Engelbergs ist davon vor allem das Engelbergertal im Kanton Nidwalden betroffen und dort insbesondere die Gemeinden Wolfenschiessen und Oberdorf, wo die Strasse nach Engelberg mitten durchs Dorf führt.

Stau durch das Dorf Wolfenschiessen am 16. Dezember 2018 um 17 Uhr. Bild: PD

Den Kantonen Ob- und Nidwalden ist deshalb auch klar, dass die entstehenden Gesamtverkehrskonzepte der beiden Kantone aufeinander abgestimmt werden müssen, um gemeinsam Verbesserungen zu erreichen. Während das Konzept von Nidwalden noch nicht öffentlich bekannt ist, hat das Obwaldner Gesamtverkehrskonzept bereits die Vernehmlassung durchlaufen. Dabei monierten sowohl der Kanton Nidwalden als auch der VCS, dass besonders der Verkehrsfluss sowohl im Engelbergertal als auch in Engelberg insbesondere zu den touristischen Hauptverkehrszeiten verträglicher gestaltet werden könnte.

Arbeitsgruppe der Gemeinden machte konkrete Vorschläge

Die Talgemeinden, unter der Federführung von Wolfenschiessen, hatten im Vorfeld zu diesen Gesamtverkehrskonzepten eine Gemeindeübergreifende Arbeitsgruppe «Verkehrsentlastung Engelbergertal» eingesetzt und Massnahmen definiert. Dieses Konzept der Gemeinden Engelberg, Wolfenschiessen, Dallenwil, Oberdorf wurde den Kantonen zuhanden der generellen Planung Gesamtverkehrskonzept ausgehändigt mit dem Auftrag, die erarbeiteten Massnahmen in diese Konzepte einfliessen zu lassen.

Der Wolfenschiesser FDP-Landrat Remigi Zumbühl war als Gemeinderat Leiter der damaligen Arbeitsgruppe und einer der geistigen Väter dieser Massnahmen. Auch er sieht beim Obwaldner Konzept Verbesserungsmöglichkeiten. «Niemand will den Tourismus behindern oder Engelberg in der Entwicklung bremsen», hält Zumbühl fest. Aber es sei jetzt ganz wichtig, dass man im öffentlichen Verkehr mehr Anreize biete und eine weitere Steigerung des Verkehrs unterbinde.



Keine Notparkplätze mehr

Landrat Remigi Zumbühl aus Wolfenschiessen (FDP). Bild: PD

Ein ganz zentraler Punkt in der Steuerung des Verkehrs ist für Remigi Zumbühl die Parkplatzfrage. Die Beibehaltung der bestehenden Parkplätze in Engelberg sei ein Bestandteil der vorgeschlagenen Massnahmen der Arbeitsgruppe gewesen. Eine Kapazitätserhöhung der Anzahl sei ausser Frage gestanden. «Mit dem Bau der Steilrampe und dem touristischen Feinkonzept wurde schon vor Jahren definiert, dass bis 2021 keine Parkplatzerweiterungen in Engelberg genehmigt werden dürfen. An diesem Grundsatz soll sich aus meiner Sicht auch ab 2022 nichts ändern, das muss ins Gesamtverkehrskonzept übernommen werden.» Aus den Augen, aus dem Sinn – das dürfe nicht passieren.

Dazu würden insbesondere auch die sogenannten «Notparkplätze» und die illegalen Parkplätze im Winter auf den schneebedeckten Wiesen gehören. Wie schon der VCS verlangt auch Remigi Zumbühl, dass solche Parkiermöglichkeiten mit Augenmass und Vernunft zu unterbinden seien. «Eine Entlastung des Verkehrs im Engelbergertal kann nur erreicht werden, wenn Parkplatzerweiterungen in Engelberg nicht stattfinden. Weniger Parkplätze in Engelberg bedeuten weniger Durchgangsverkehr im Tal und damit eine Erhöhung der Lebensqualität.»

Dosieranlagen und Lärmschutzmassnahmen

Der Verkehr nach Engelberg müsse zudem vorgelagert eingedämmt werden. Parkleitsysteme auf der Autobahn A2 und zwischen den Kreiseln in Oberdorf und Büren müssten frühzeitig die Anzahl der freien Parkplätze bekanntgeben und allenfalls eine Ampel auf Rot setzen, wenn keine freien Plätze mehr vorhanden seien. «So kann eine Weiterfahrt nach Engelberg frühzeitig verhindert werden.» In Engelberg müssten ebenfalls Informationstafeln installiert werden, welche anzeigen, wie sich das Stauverhalten im Tal und auf der Autobahn entwickelt, damit Gäste früher oder zu einem späteren Zeitpunkt abreisen. Es müssten Dosieranlagen am Talanfang und in Engelberg installiert werden, damit sich im Tal keine Staus bilden und der Verkehrsfluss gewährleistet werde.

«Not-Parkplätze» in Engelberg Bild: PD

Weitere Massnahmen zu Gunsten der Anwohner seien beispielsweise der Einbau eines Flüsterbelags zwischen Unterdorf Wolfenschiessen und Dörfli. «Damit die Lärmbelastung erträglicher wird, sollten präventive Massnahmen zu Gunsten der Anwohner in Siedlungsgebieten schnellstmöglich umgesetzt werden.»

Um den öffentlichen Verkehr attraktiver zu machen, sollen die Angebote erweitert werden. «Eine geplante Massnahme dazu ist der Halbstundentakt nach Engelberg. Die Umsetzung muss forciert werden», so Zumbühl weiter.

Die Nidwaldner Regierung habe diese Massnahmenvorschläge von der Arbeitsgruppe erhalten. «Ich erwarte, dass sie sich mit Nachdruck in Obwalden dafür starkmacht, und dass die Massnahmen auch im eigenen Verkehrskonzept einbezogen werden. Nidwalden muss eine klare und harte Gangart verfolgen», sagt Remigi Zumbühl. Es werde nun Infoabende zum Gesamtverkehrskonzept Nidwalden geben. «Falls die Massnahmen nicht genügend Gewicht haben, ist es eine Option, dass wir eine Nachbearbeitung verlangen.»