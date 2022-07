Verkehrspolitik Ob- und Nidwaldner Landräte machen Durchgangsbahnhof zum Thema Parlamentsmitglieder aus Obwalden und Nidwalden fragen ihre Regierungen, wie sie zum Jahrhundertprojekt in Luzern stehen. Martin Uebelhart 1 Kommentar 26.07.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es sei eine der grossen Herausforderungen der Politik, das wachsende Mobilitätsbedürfnis der Bevölkerung und Wirtschaft zu befriedigen und zugleich die Umwelt zu schonen, schrieben die CVP/Mitte Obwalden und die Mittepartei Nidwalden in einer gemeinsamen Medienmitteilung. Nicht zuletzt mit Blick auf eine umweltfreundliche Verkehrsgestaltung werde in der Schweiz kräftig in die Bahninfrastruktur investiert. So sollen die Züge schneller und häufiger fahren, um mehr Pendlerinnen und Pendler zu befördern. Doch diesen Zielen stehe im Raum Zentralschweiz der Kopfbahnhof Luzern im Weg. Weitere Frequenzsteigerungen seien nicht mehr möglich, die Platzverhältnisse seien stark beschränkt. Als Ergänzung zum gegenwärtigen Bahnhof soll daher ein unterirdischer Durchgangsbahnhof realisiert werden. Das Vorhaben ist das grösste Eisenbahninfrastrukturprojekt der Zentralschweiz der letzten Jahrzehnte.

Eine Visualisierung des Durchgangsbahnhofs in Luzern. Bild: PD

Wirtschaftliche und touristische Chance

Kantonsrat Dominik Imfeld (CVP/Mitte, Sarnen) und die Mitte-Landräte Mario Röthlisberger (Ennetbürgen) und Daniel Krucker (Emmetten) sind sich einig: Für die Kantone Ob- und Nidwalden sei der Ausbau des Bahnknotens Luzern aus wirtschaftlicher und touristischer Sicht von grosser Wichtigkeit. «Mit dem Durchgangsbahnhof würde sich der Anschluss der Zentralbahn ans Schienennetz der SBB massiv verbessern», wird Mario Röthlisberger in der Medienmitteilung zitiert. «Dadurch würde die Bahn für die Bevölkerung von Ob- und Nidwalden stark an Attraktivität gewinnen.» Wenn der Durchgangsbahnhof komme, habe das auch Auswirkungen auf Nidwalden und Obwalden, meint er auf Anfrage.

«Eine zentrale Frage ist, was wir daraus machen.»

Daher bringen die drei Parlamentarier das Thema in ihren jeweiligen Kantonen auf die politische Agenda. Sie haben beinahe identische Interpellationen eingereicht, um von den Regierungsräten Auskünfte zum Projekt zu erhalten. So wollen sie etwa wissen, welche Bedeutung die Regierungen dem Durchgangsbahnhof beimessen. Mario Röthlisberger und Daniel Krucker werfen in ihrem Vorstoss zudem die Frage auf, weshalb Nidwalden anders als Obwalden nicht in der Knotenorganisation vertreten ist.

Das Gremium, in dem neben den Kantonen Obwalden – er vertritt auch die Nidwaldner Interessen – und Luzern die Stadt Luzern, das Bundesamt für Verkehr (BAV), die SBB, der Verkehrsverbund Luzern sowie die Zentralbahn vertreten sind, koordiniert laut der Website zum Durchgangsbahnhof sämtliche Projekte und Themen, die im direkten Einflussfeld des Durchgangsbahnhofs mit planerischen und baulichen Aktivitäten stehen und von den jeweiligen Partnern umgesetzt werden.

Weiterhin Druck in Bundesbern notwendig

Die Zentralschweizer Regierungskonferenz und die Zentralschweizer Konferenz des öffentlichen Verkehrs hätten den Durchgangsbahnhof sowie den Zimmerberg-Basistunnel 2 als strategische Projekte eingestuft. Auch in Bundesbern schien die Notwendigkeit des Durchgangsbahnhofs bislang anerkannt gewesen zu sein, so die Mitteilung weiter. So sei dieser im Ausbauschritt 2035 ausdrücklich erwähnt. Gemeinhin sei damit gerechnet worden, dass das Bundesparlament im Jahr 2026 entscheide, ob es den Durchgangsbahnhof Luzern finanzieren wolle. Allerdings hat der Bund nun im vergangenen Juni den Bericht «Bahn 2050» veröffentlicht. Dieser lässt erahnen, dass das Projekt Durchgangsbahnhof in eine zusätzliche Warteschlaufe geschickt werden könnte. Dominik Imfeld sagt auf Anfrage:

«Im Moment scheint es etwas unklar, in welche Richtung es unter dem Einfluss der Coronapandemie und weiterer Grossprojekte in der übrigen Schweiz weitergehen könnte.»

Im Moment gehe man davon aus, dass die Projekte so umgesetzt würden, wie bisher geplant. «Im Kanton Luzern ist der Durchgangsbahnhof immer wieder ein Thema», so Imfeld. «Darum ist es gut, einmal nachzufragen, wie der Stand in unseren Kantonen ist.» Es sei wichtig, dass sich die Zentralschweizer Kantone in Bern mit vereinten Kräften für das Vorhaben stark machten, betont Dominik Imfeld in der Mitteilung. «Mit unseren Vorstössen wollen wir die Diskussion in Gang bringen. Denn wir sind überzeugt, dass das Projekt für die Entwicklung des Wirtschaftsraums Zentralschweiz und somit auch für Ob- und Nidwalden ein Meilenstein sein wird.»

1 Kommentar Conrad Wagner vor etwa einer Stunde ... und wie sind die Nidwaldner Ständerat Hans Wicki und Nationalrat Peter Keller in dieser wiederholt politischen Aktion miteingebunden ??!! Sie vertreten direkt die Interessen für Stand und Volk Nidwalden. Das BAV Bundesamt für Verkehr arbeitet direkt mit Nationalrat, Ständerat und Bundesrat für Bahn-Investitionen zusammen ... Alle Kommentare anzeigen