Verkehrspolitik Regierung will «Tunnel kurz» in Hergiswil so bald wie möglich Die Nidwaldner Regierung stellt sich grundsätzlich hinter die Vorschläge des Bundes zur Schieneninfrastruktur im Sachplan Verkehr. Sie betont aber die Dringlichkeit des Doppelspurausbaus auf der Strecke zwischen Hergiswil Matt und Bahnhof Hergiswil. Philipp Unterschütz 17.12.2020, 17.31 Uhr

Durchfahrt eines Regionalzugs der Zentralbahn bei der Haltestelle Hergiswil Matt auf der bereits erstellten Doppelspurstrecke. Bild: Irene Infanger (Hergiswil, 29. Februar 2020)

Der Bund startete Ende September bei den Kantonen die Vernehmlassung zu den Anpassungen und Ergänzungen des Sachplans Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene. Dieser Sachplan gibt die langfristige Entwicklung des Gesamtverkehrssystems in der Schweiz vor und besteht aus den verschiedenen Infrastrukturteilen wie Schiene, Strasse, Luftfahrt und Schifffahrt, die dessen Umsetzung gewährleisten.

In diesem Teil des Sachplans befinden sich auch alle Vorhaben für Bahninfrastruktur im Ausbauschritt 2035. Darin aufgeführt werden der Doppelspurausbau der Zentralbahn in Hergiswil sowie die Kreuzungsstelle Stans Bitzi. «Der Ausbau der Doppelspur zwischen Hergiswil Matt und dem Bahnhof Hergiswil ist besonders relevant, um die Fahrplanstabilität und die Kapazitäten zu erhöhen», hebt die Regierung in ihrer Stellungnahme hervor.

Tunnel kurz nicht im Ausbauschritt 2035 enthalten

«Uns ist ganz wichtig, dass der Tunnel kurz in Hergiswil sobald möglich gebaut wird», ergänzt Baudirektor Josef Niederberger auf Anfrage. «Nachdem er im Ausbauschritt 2035 nicht mehr enthalten ist, muss er unbedingt in den nächsten Ausbauschritt aufgenommen werden.»

Das Variantenstudium für dieses Projekt ist bereits zu einem früheren Zeitpunkt erfolgt. In Abstimmung mit Bund, Gemeinde und Zentralbahn wurde die Variante «Tunnel kurz» als beste Lösung erachtet. Die zeitnahe Umsetzung sei auch unabdingbar, weil auch Abhängigkeiten mit dem Ausbau des Interregio-Angebots über den Brünig bestehen, so Niederberger weiter. Der Abschnitt vom Haltiwaldtunnel bis Hergiswil Matt ist bereits realisiert und die Voraussetzung für eine Vervollständigung der Doppelspurstrecke bis zum Bahnhof Hergiswil ist somit gegeben, schreibt die Regierung in ihrer Stellungnahme.

Weiter beantragt die Regierung, den Eisenbahnabschnitt zwischen Stansstad und der Kantonsgrenze zu Obwalden aus dem Richtplan in den Sachplan zu überführen, um sich genügend Raum für künftige Doppelspurausbauten oder Trasseekorrekturen zu sichern. Gemeint ist damit ein zehn Meter breiter Korridor entlang der Zentralbahn-Strecke.

Kein Paradigmenwechsel

Der Bund beabsichtigt weiter, den Erhalt der bestehenden Verkehrsinfrastruktur möglichst vor einen Ausbau zu setzen. Der Regierungsrat begrüsst die Stossrichtung im Grossen und Ganzen, er erachtet diesen Grundsatz aber insbesondere im Strassenbereich als zielführend und nicht im Eisenbahnnetz. So erhofft er sich beispielsweise auch mit dem geplanten Bau des Durchgangsbahnhofs Luzern neue Möglichkeiten für das Schienennetz in Nidwalden, die einen entsprechenden Ausbau erfordern würden.

Dennoch will Josef Niederberger nicht von einem Paradigmenwechsel in Nidwalden sprechen. Auch der Ausbau von bestehenden Strassen sei nach wie vor ein wichtiges Thema. «Es ist aber wichtig, dass wir den ÖV pushen. Da haben wir noch grössere Mankos, beispielsweise beim Anschluss der Seegemeinden.»

Der aktualisierte Teil Infrastruktur Schiene des Sachplans Verkehr misst dem Aspekt Umwelt sowie der raumplanerischen Abstimmung mit dem Verkehr eine höhere Bedeutung bei. Wie der Regierungsrat in der Mitteilung schreibt, erachtet er die vorgesehene nachhaltigere Erschliessung von Tourismusregionen wie Engelberg und die Stärkung von Verkehrsdrehscheiben als wichtig. «Insbesondere der Bahnhof Stans soll für möglichst durchgehende Reiseketten gefördert werden», sagt Baudirektor Josef Niederberger.

Auch die Bevölkerung kann sich noch bis zum 23. Dezember 2020 zu den Anpassungen und Ergänzungen des Sachplans Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene, direkt beim Bund äussern.