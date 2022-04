Verkehrsentlastung im Engelbergertal: Mehr Zusammenarbeit

Verkehrspolitik Verkehrsentlastung im Engelbergertal: Jetzt soll es vorwärtsgehen Noch dieses Jahr sollen erste Massnahmen umgesetzt werden. Ob und wie sie wirken, soll ein Monitoring klären. Im schlimmsten Fall könnten auch die umstrittenen Dosieranlagen wieder ins Spiel kommen. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 04.04.2022, 18.27 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lange schien es so, dass die beiden Kantone ihre eigenen Engelbergertal-Süppchen kochen, die dann jeweils vom anderen verschmäht wurden. Wegen der an Spitzentagen auftretenden Verkehrsprobleme mit Staus verlangten die Nidwaldner Gemeinden im Engelbergertal – allen voran Wolfenschiessen – immer wieder Sofortmassnahmen und Dosieranlagen. Zuletzt machten erst im Februar wieder drei Landräte mit einer Interpellation Druck. In Obwalden dagegen liess das Parlament Ende Februar ins kantonale Verkehrskonzept schreiben, eine Dosieranlage bei Wolfenschiessen sei «unzweckmässig».

Verkehrsüberlastung in Wolfenschiessen am Abend nach einem schönen Ausflugstag im Winter 2020/21. Bild: PD

Nun soll laut einer gemeinsamen Medienmitteilung eine intensive Zusammenarbeit der beiden Kantone beginnen. In den vergangenen Jahren sind über zwei Dutzend Massnahmen erarbeitet worden, um das Engelbergertal vor allem an schönen Wochenenden von übermässigem Verkehr zu entlasten. Diese Massnahmen sind auch in den Gesamtverkehrskonzepten (GVK) der beiden Kantone festgehalten. «An einer Besprechung der beiden Baudirektoren Josef Hess (OW) und Josef Niederberger (NW) mit Delegationen der betroffenen Gemeinden Engelberg, Wolfenschiessen, Dallenwil und Oberdorf wurde festgelegt, wie die Massnahmen schrittweise umgesetzt werden sollen», heisst es in der gemeinsamen Mitteilung. Es sei eine gemeinsame Projektorganisation gebildet worden. «Der Lead liegt beim Kanton Obwalden, weil der grössere Teil der wirksamen Massnahmen auf seinem Gebiet erfolgen wird.»

Noch diesen Sommer soll die Steuerungsgruppe unter der Leitung des Amtes für Raumentwicklung und Verkehr Obwalden Prioritäten festlegen und den Zeitplan für die Umsetzung konkretisieren. Erste Massnahmen sollen in der zweiten Jahreshälfte ausgeführt werden. Wie es in der Mitteilung weiter heisst, ist ein Kernteam unter Leitung der Gemeinde Engelberg für die Planung und die Realisierung zuständig. «Wir müssen das Problem an der Wurzel packen, also da handeln, wo der Verkehr entsteht», erklärt der Nidwaldner Baudirektor Josef Niederberger.

Von beiden Kantonen positiv beurteilt werden die bessere Anbindung des Bahnhofs Engelberg an die Bergbahnen – etwa mit einem ausgebauten Gratisbus-Angebot – und die Realisierung eines Parkleit- und Informationssystems für den Strassenverkehr. Geprüft werden aber auch weitere Massnahmen wie dynamische Preise für Parkplätze und Bergbahntickets in Engelberg, Parkplatzreduktion und Dosieranlagen.

Hoffnung auf ausgebautes Bahnangebot

Die grösste verkehrsentlastende Wirkung versprechen sich die Beteiligten von mehr Zügen der Zentralbahn nach Engelberg und attraktiven Kombiangeboten wie beispielsweise Skitageskarten inklusive Anreise per Bahn. Das braucht aber noch Geduld. Die beiden Baudirektoren erinnern daran, dass die Einführung des Halbstundentaktes frühestens auf Dezember 2026 erfolgen kann, wenn die Doppelspur Staldifeld bei Oberdorf als Kreuzungsmöglichkeit gebaut ist. «Ziel ist es auf jeden Fall, dass wir die erwartete Zunahme des Tourismus mit dem öffentlichen Verkehr auffangen können», sagt Josef Niederberger.

Ob und wie die Massnahmen wirken, soll durch ein Monitoring der Kantone laufend überprüft werden. Die Kriterien dafür werden jetzt entwickelt. «Im Bedarfsfall werden auch bisher kontrovers diskutierte Massnahmen verstärkt in die gemeinsame Lösungsfindung miteinbezogen», heisst es weiter. Dann kämen also die Dosieranlagen doch wieder auf den Tisch. «Diese stehen jetzt in der Liste am Schluss», erklärt Josef Hess. «Man müsste zuerst beweisen, dass sie eben doch zweckmässig wären. Vorerst sollen nun alle anderen Massnahmen umgesetzt und deren Wirksamkeit geprüft werden.»

Mit dem «ausgewogenen und partnerschaftlichen Vorgehen» wollen die Kantone Obwalden und Nidwalden bekräftigen, dass sie die Situation für die vom Verkehr betroffenen Ortschaften rasch und spürbar verbessern wollen, und zwar mit Massnahmen, die in beiden Kantonen auf hohe Akzeptanz stossen. Aber auch die Gäste sollen nicht verärgert werden. «Der Tourismus ist für beide Kantone ein massgebender Wirtschaftszweig», so Josef Niederberger. «Wir wollen nicht die Tourismusdestination mit Verkehrsbehinderungsmassnahmen unattraktiv machen», ergänzt Josef Hess.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen