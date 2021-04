Stans Rechtsabbiegen trotz Rotlicht ist erlaubt Seit Anfang Jahr dürfen Velo- und Mofafahrer unter besonderen Umständen trotz roter Ampel rechts abbiegen. 07.04.2021, 15.17 Uhr

Dieser Radfahrer fährt trotz roter Ampel nach rechts weiter und verhält sich korrekt, da neben dem Rotlicht das Signal «Rechtsabbiegen für Radfahrer gestattet» angebracht ist. Bild: Kapo Nidwalden/PD

(sez) Im Kanton Nidwalden wurde diese Regelung auf der Buochserstrasse im Gebiet Rieden teilweise bereits umgesetzt, weitere Standorte würden geprüft, teilt die Nidwaldner Kantonspolizei in einer Mitteilung an die Medien mit. Sie schreibt, dass das Signal «Rechtsabbiegen für Radfahrer gestattet» (Signalnummer 5.18) von den Behörden nur dann neben dem roten Licht angebracht werden dürfe, wenn die Verkehrssicherheit gewährleistet ist. Der entsprechende Fahrstreifen müsse in der Regel einen Radstreifen aufweisen sowie mit einer gelben Haltelinie markiert sein, die sich nach dem für den übrigen Fahrzeugverkehr geltenden weissen Haltebalken befindet. Falls ein separater Fahrstreifen zum Rechtsabbiegen besteht und dieser ausreichend breit sei, könne das Signal auch ohne vorhandenen Radstreifen angebracht werden.