Vernehmlassung Neues Nidwaldner Gesetz soll vor Missbrauch des Anwaltstitels schützen Der Kanton Nidwalden revidiert sein Anwaltsgesetz. Künftig soll das Patent entzogen werden können und der Missbrauch des Titels «Rechtsanwalt» strafbar sein. Martin Uebelhart 27.01.2021, 14.59 Uhr

Der Kanton Nidwalden will sein Anwaltsgesetz erneuern. Hauptinhalt der entsprechenden Vorlage sei die Schaffung der Möglichkeit, das Anwaltspatent entziehen zu können, falls eine Person mit einem Berufsausübungsverbot belegt worden ist, schreibt der Nidwaldner Regierungsrat in einer Mitteilung. «Andernfalls dürfte sich diese Person trotz Berufsausübungsverbot im Kanton Nidwalden weiterhin ‹Rechtsanwältin› beziehungsweise ‹Rechtsanwalt› nennen. Rechtsuchende Personen würden vor solchen Personen nicht geschützt», wird Justiz- und Sicherheitsdirektorin Karin Kayser-Frutschi in der Mitteilung zitiert. Der Kanton will den Missbrauch dieses akademischen Titels künftig unter Strafe stellen. «Wir hätten uns von Seiten der Kantone gewünscht, dass dieser Punkt auf Bundesebene in einem Gesetz geregelt wird», sagt die Regierungsrätin auf Anfrage. Doch seien die entsprechenden Bemühungen des eidgenössischen Parlaments gescheitert. «Darum haben wir das nun an die Hand genommen», so Karin Kayser. «Eine schweizerische Regelung wäre hübscher gewesen», findet sie. «Denn auch Anwälte ziehen um und in jedem Kanton gilt ein anderes Gesetz.»