Kanton Nidwalden: Lohngleichheitsanalyse zeigt Unterschiede auf

Lohnanalyse Kanton Nidwalden In der Verwaltung und beim Lehrberuf verdienen Männer mehr als Frauen Die Lohngleichheit für Frau und Mann ist in der kantonalen Verwaltung und bei den Lehrpersonen grundsätzlich gegeben, so der Kanton Nidwalden. Dies obwohl Mitarbeiterinnen im Schnitt etwas weniger verdienen. 23.09.2021, 09.58 Uhr

In Nidwalden verdienen Mitarbeiterinnen der Kantonalen Verwaltung durchschnittlich weniger als ihre männlichen Kollegen. Bild: Fabian Fellmann

Ergebnisse einer obligatorischen Lohngleichheitsanalyse in der gesamten Verwaltung des Kantons Nidwalden zeigen, dass Frauen im Durchschnitt monatlich 1377 Franken weniger verdienen als Männer. Diese Differenz erklärt sich in erster Linie dadurch, dass Frauen in Funktionen mit tieferen Lohnbändern tätig sind, heisst es in einer Medienmitteilung der Staatskanzlei vom Donnerstag.