Vierwaldstättersee Willy Mischler hat sein Homeoffice nun auf dem Wasser Für Immobilienmakler Willy Mischler ist ein Traum wahr geworden. Sein einzigartiges Homeoffice hat er sich auf dem Vierwaldstättersee eingerichtet. Ruedi Wechsler 13.05.2021, 05.00 Uhr

Aus einer zerrütteten Familie stammend, wurde Willy Mischler mit drei Jahren in ein Kinderheim gesteckt und musste da schwere Misshandlungen erdulden. Enttäuscht vom Leben und mit einer Wut im Bauch startete er in Luzern als 15-Jähriger mit einer Maurerlehre. «Das war einer meiner weisesten Entscheide überhaupt. Ich habe ein Leben in Luzern einer Rückkehr zu meiner Familie nach Bern vorgezogen. Früher war ich wegen meiner Vergangenheit eine eher schwierige Person. Ich stand gerne im Mittelpunkt, machte auf lustig oder erzählte ständig, was ich alles kann», blickt Mischler zurück. «Damit setzte ich mich unter Druck und erreichte deshalb die gesteckten Ziele.»

Sein fehlendes Selbstbewusstsein wurde gestärkt. Er realisierte dabei nicht, dass er mit seinem Verhalten auch einige Personen brüskierte. Er habe sich bis heute selbst erzogen und weiterentwickelt. «Es entstand die notwendige Empathie, um die Leute in meinem Umfeld besser zu spüren. Zum Beispiel kann ich heute besser zuhören und werde oft als Mentor zugezogen. Auch dank viel Glück habe ich meine beruflichen Ziele erreicht und gar übertroffen.»

Zu seinen beruflichen Stärken zählen ein ausgeprägtes Vorstellungsvermögen und logisches Denken. «Ich kann mich gedanklich in eine Wohnung begeben, die es noch gar nicht gibt. Wenn nötig, überarbeiten wir zusammen mit den Architekten die Grundrisse, bevor wir auf den Markt gehen», sagt der passionierte Skifahrer. Der extrovertierte Immobilienberater ist im Sektor Wohneigentum zu Hause. Seine Firma entwickelt, bewertet und vermarktet Gebäude. Von ihm erfolgreich vermarktete Überbauungen in Mauensee, Rothenburg und Hergiswil (58 Wohnungen «am Steinibach» Allmendli sind momentan noch im Bau) sind einige davon.

Der Mädchenschwarm

Aber die lieblose Kindheit ging nicht spurlos an ihm vorbei und die Zuneigung der Menschen fehlte im Heim gänzlich. «Zum Glück war ich ein ganz hübscher Junge, die Mädchen haben mich geliebt und vernascht. Das stärkte mein Selbstvertrauen», schaut der Sportbegeisterte auf die Jugendjahre zurück.

Seine Erinnerungen sollen nun auf die Leinwand gelangen: «Der Luzerner Dokumentarfilmer Edwin Beeler hat meine Erlebnisse im Kinderheim im Beobachter gelesen und mich zur Mitarbeit am Filmprojekt Hexenkinder bewogen.» Der Film erzählt die Geschichte von fünf Betroffenen und ihren Leben im Heim. Er zeige auf, dass trotz einer sehr schwierigen Kindheit ein erfülltes Leben möglich sei, erzählt der zweifache Familienvater. Der Film wird im August im Open-Air-Kino Luzern ausgestrahlt werden. Edwin Beeler und Willy Mischler werden persönlich anwesend sein.

Büro-Boot kam von Holland nach Brunnen

Vor gut zwei Jahren nahm auch ein anderes Projekt Mischlers Fahrt auf: sein Büro-Boot. Dies, nachdem sich Mischler einen der raren grossen Bootsplätze in Hergiswil sichern konnte. Mit dem holländischen Schiffsarchitekten Oliver van Meer und einer Werft im holländischen Harlingen fand er die geeigneten Bootsbauer für sein Vorhaben.

Willy Mischler am Steuerstand seines neuen Bootes. Bild: Ruedi Wechsler (Hergiswil, 23. April 2021)

Was dabei entstanden ist, kann sich sehen lassen: Das Boot hat eine Länge von 14,5 Metern, ist 4,5 Meter breit und 4,6 Meter hoch. Es wiegt 36 Tonnen, hat einen Tiefgang von 1,1 Meter und einen Dieselantrieb mit 140 PS. Auf dem Deck gibt es eine Fotovoltaikanlage und genügend Platz für Sonnenhungrige. Das Boot ist für zwölf Personen zugelassen. Der Rundgang ist imponierend und man fühlt sich wie in einer geräumigen Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung. Im Parterre befinden sich ein Ess- und Besprechungstisch, eine kleine Küche, der Arbeitsplatz, das Wohnzimmer, der Steuerstand und im Bugbereich ein Balkon. Im Heck findet sich der grosszügige Aussensitzplatz mit Beiboot auf einer absenkbaren Plattform. Damit können Kunden wenn nötig am Ufer abgeholt werden. Im Bauch des Bootes befinden sich das Schlafzimmer, Dusche, WC und der Maschinenraum. Das Boot ist modern und stilvoll möbliert.

Im Bauch des Bootes befindet sich der Maschinenraum. Bild: Ruedi Wechsler (Hergiswil, 23. April 2021)

Nach einem einwöchigen Schwertransport auf einem Tieflader ab der belgischen Grenze via Frankreich, wurde das Boot kurz nach Ostern in Brunnen gewassert. Auf Schweizer Boden war ein Begleitfahrzeug mit drei Monteuren gefordert. Da mussten auch mal Leitplanken demontiert und ein Autobahnabschnitt in Brunnen kurzzeitig gesperrt werden. Allein der Transport kostete mehrere zehntausend Franken.

Virtual Reality auf dem See

Das schwimmende Objekt – seine maximale Geschwindigkeit beträgt 15 Kilometer in der Stunde – hat Mischler nicht nur für sich gebaut. «In erster Linie ist das Unikat mein Homeoffice und es soll zum Kunden-Erlebnis beitragen. Zum Beispiel werden möglichst alle Kaufverträge künftig auf dem See beurkundet. So wollen wir positiv in Erinnerung bleiben.» Für Kundenevents, Networking, Vermarktung und private Nutzung sei diese schwimmende Plattform ideal. Ein weiteres Ziel sei es, die Vermarktung mit Virtual Reality (VR) vom Büro-Boot aus anzubieten. Die Kaufinteressenten können künftig die exklusiven Liegenschaften bei jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter vom Schiff aus mit der VR-Brille in 3D besichtigen. Dabei bleibt die Privatsphäre der Verkäuferschaft gewährt.

Das Boot ist 14,5 Meter lang. Bild: Ruedi Wechsler (Hergiswil, 23. April 2021)

Mischler sagt: «Ich bin kein ‹Böötler›. Dieses Schiff ist leichter zu steuern als jedes andere hier im Hafen. Der Makler arbeitet auch an Wochenenden und sogar in den Ferien. Sie auf dem Boot zu verbringen ist möglich und ich muss nun nicht mehr überall in der Welt herumfliegen.» Wasser, See und Natur bedeuten ihm viel: «Als Kind erlebte ich die Wasserstrafe, eine Art ‹Waterboarding›. ‹Duschen› oder ‹Dünkeln› haben wir es als Kinder genannt. Trotzdem ist aus mir eine Wasserratte und ein guter Schwimmer geworden. Zudem wirkt der See beruhigend, ich kann auf dem Wasser konzentriert arbeiten und mit Kunden, Freunden und Familie eine gute Zeit verbringen.» Der 63-jährige Inhaber der Mischler Immobilien AG möchte noch mindestens zehn Jahre arbeiten. «Ich will auf diesem Boot mein Alter geniessen, meine Erfahrungen und später die Geschäftsführung meinem Mitarbeiter und designierten Nachfolger Lars Gabriel weitergeben», blickt Mischler in die Zukunft.

Hinweis: Der Film Hexenkinder wird am 15. August 2021 im Open-Air-Kino Luzern gezeigt.