Junge Musikantinnen und Musikanten treffen sich in Stansstad

Volksmusik Nach zweijähriger Zwangspause findet wieder ein Jungmusikantentreffen statt Die Sektion Unterwalden des Verbands Schweizer Volksmusik lädt rund 60 junge Volksmusikanten nach Stansstad ein. Für die Jungen bietet der Anlass Gelegenheit, sich zu präsentieren und zu vernetzen. 10.05.2022, 18.13 Uhr

Das Trio Kniribärg an ihrem Auftritt am Jungmusikantentreffen 2019 in Obbürgen. Bild: PD

Nach einer zweijährigen Unterbrechung findet am Sonntag, 15. Mai, wieder ein Unterwaldner Jungmusikantentreffen statt. Dieser Anlass wird bereits seit über dreissig Jahren vom Verband Schweizer Volksmusik, Sektion Unterwalden (VSV Unterwalden), organisiert und findet abwechslungsweise in Obwalden und Nidwalden statt.

Die Nachwuchstalente mit ihren Volksmusikinstrumenten wie Handorgel, Schwyzerörgeli oder Klarinette haben auf diesen Moment des gemeinsamen Musizierens gewartet, wie die Organisatoren in einer Mitteilung schreiben. Für viele werde es der erste Auftritt vor einem grossen Publikum sein. Mitmachen dürfen alle bis zum 22. Altersjahr. Jedes Jahr treten etwa 60 Jugendliche auf und zeigen ihr Können in einer Formation oder als Solisten. Es ist für Veranstalter eine ideale Gelegenheit, junge Musikgruppen kennen zu lernen und zu engagieren, und bedeutete schon für manche heute bekannte Formation den erfolgreichen Startschuss.

Alle Teilnehmenden erhalten ein Erinnerungsgeschenk und werden ausserdem im Sommer zu einem Grillabend auf dem Hof Burg in Ennetmoos eingeladen. Gemäss VSV ist dieser Grillabend für die jungen Musikanten sehr wichtig, da sie sich in einer ungezwungenen Atmosphäre näher kennen lernen und gemeinsam musizieren können. Dass sie dabei auch zu den Vorstandsmitgliedern des VSV Unterwalden einen besseren Draht bekämen, sei für alle ein schöner Nebeneffekt. (pd/inf)

Die Musikvorträge am Sonntag, 15. Mai, finden ab 11 Uhr und 13 Uhr im Gemeindesaal an der Kehrsitenstrasse statt. Dazwischen wird um 12 Uhr für alle gratis eine Gulaschsuppe serviert. Anschliessend an die Vorträge geht es weiter mit einer Stubete. Es gibt eine Festwirtschaft mit Grillstand (Bratwürste und Hamburger). Der Eintritt ist kostenlos.