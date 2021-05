Vom Koch zum Kleinunternehmer Mit Käse gegen die Krise: Dieser Buochser entwickelt nach Jobverlust sein eigenes, regionales Produkt Severin Fuchs ist einer von vielen, der wegen der Coronapandemie seinen alten Job verlassen musste. Mit seinen Nidwaldner Chäs Kräckern möchte sich der ideenreiche Koch nun ein neues Standbein aufbauen. Kristina Gysi 21.05.2021, 19.00 Uhr

Obwohl nicht der Grösste, lässt sich Severin Fuchs nicht kleinkriegen. Daran änderte auch sein coronabedingter Stellenverlust im Juli des vergangenen Jahres nichts. Zu gefährlich war es, als Hochrisikopatient während der Pandemie weiterhin im Ennetbürger Altersheim zu kochen. Der 38-Jährige lebt seit seiner Geburt mit einer Niereninsuffizienz. Seit November 2020 führt er bei sich zu Hause jeden zweiten Tag eine Dialyse durch – er reinigt sein Blut mit einer dafür entwickelten Maschine. Ein Prozess, der bei gesunden Menschen von den Nieren übernommen wird. Doch diese fehlen dem Buochser. Zweimal schon wurden ihm fremde Nieren implantiert, die sein Körper nach mehreren Jahren guten Dienstes wieder abstiess. Nun steht er wieder auf der Warteliste für eine weitere Nierentransplantation.

Einschränken lässt er sich durch diesen Umstand aber nicht – im Gegenteil. Durch seine Krankheit habe er gelernt, mit schwierigen Situationen umzugehen und immer weiterzumachen. Komme, was wolle. Und so hat er sich nach seiner Tätigkeit als Koch eine neue Aufgabe gesucht, der er sich nun mit vollem Herzblut widmet. Entstanden sind die Nidwaldner Chäs Kräcker.

Severin Fuchs in seiner kleinen Eigenproduktion. Hier entstehen die Nidwaldner Chäs Kräcker. Bild: Erich Wobmann (Buochs, 20. Mai 2021)

Eine Käsemischung aus Greyerzer, Sbrinz und Emmentaler, dazu etwas Sesam, Pfeffer und Muskatnuss. Mehr braucht Fuchs nicht für seinen Snack, der laut ihm wunderbar zu einem Gläschen Wein passt. Wie er die Kräcker genau herstellt, verrät er nicht. «Das ist schon ein kleines Geheimnis», sagt er schelmisch grinsend. Geschmacklich erinnert das Gebäck stark an die «Grossmutter». Die Kruste, die oft im Fondue-Caquelon zurückbleibt und eifrig ausgekratzt wird. Bis die Zutatenliste stand, verteilte Fuchs seine Kreationen im Bekanntenkreis und orientierte sich an den Feedbacks. Aromat und Salz fielen weg, nun sind die Kräcker ausgeklügelt und werden bereits verkauft.

sagt er nicht ohne Stolz. Ziel sei es jedoch mit seinem Produkt in den schweizweiten Detailhandel zu kommen. Bei einem Grossunternehmen durfte er seine Chäs Kräcker bereits vorstellen und wartet nun gebannt auf den Entscheid. Gerne würde er vom Verkauf der Produkte leben können – derzeit ist er noch auf die Unterstützung vom RAV angewiesen.

Die Eltern helfen fleissig mit

Die Energie und Motivation, um selbständig zu werden, schöpft Fuchs nach eigenen Worten vor allem aus seiner Art. «Man muss einfach der Typ dafür sein», sagt er lachend. Dazu käme ein starkes, persönliches Umfeld, das ihn immerzu auffange und unterstütze. Das Haus der Eltern ist gleich nebenan, im ehemaligen Hobby- und Veloraum fand er Platz für seine kleine Eigenproduktion. «Meine Eltern helfen mir jeweils, die Kräcker von Hand abzupacken», so Fuchs. Ein Team habe er bisher nicht, könne sich aber gut vorstellen, Leute einzustellen, sobald der Umsatz stimme.

Nebst seinen Eltern ist auch Monique eine grosse Stütze im Leben des kreativen Unternehmers. Seine Frau arbeitet in einem 80-Prozent-Pensum in der Pflege, existenzgefährdet sei er also trotz Jobverlust nicht gewesen. Kennengelernt haben sie sich bei einer Hochzeit in Jamaika, wo Monique herkommt. Sie zog zusammen mit ihrer Tochter nach Nidwalden. Fuchs adoptierte das heute zehnjährige Mädchen. Eine schöne Geschichte, wie er selbst sagt. Seine Frau rede mittlerweile sogar Nidwaldner Deutsch. Und wie finden die zwei Damen im Haus die Chäs Kräcker? «Sehr lecker! Die beiden essen gerne Käse» – ausser den «zu stinkigen».

Die Nidwaldner Chäs Kräcker sind direkt bei Severin Fuchs unter 078 636 11 01 oder über die Website bestellbar: www.swisskorn.ch