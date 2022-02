Wahlen Landrat Nidalden: die älteste und der jüngste Kandidat

Vom Kollegi ins Rathaus Das sind die älteste und der jüngste Kandidat bei den Wahlen in den Nidwaldner Landrat Monika Egli (66) und Lino Infanger (18) kennen sich vom Schulalltag. Jetzt möchten beide in den Landrat: als Älteste und als Jüngster unter den neuen Kandidierenden. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 17.02.2022, 05.00 Uhr

Da treffen sie sich wieder. Lino Infanger, ehemaliger Schüler der mittlerweile pensionierten Kollegi-Lehrerin Monika Egli. Statt in einem schlichten Schulzimmer haben die beiden im altehrwürdigen Landratssaal im Stanser Rathaus Platz genommen. An den Wänden hängen Bilder früherer Landammänner. Monika Egli und Lino Infanger sitzen dort, wo mehrmals pro Jahr die 60 Nidwaldner Landräte debattieren. Ob sie ab Juli auch dazugehören, werden die Nidwaldner Wählerinnen und Wähler am 13. März entscheiden, an den Regierungs- und Parlamentswahlen.

Monika Egli ist die älteste neue Landratskanditatin und Lino Infanger der jüngste. Bild: Eveline Beerkircher

Mit einem Merkmal heben sich die Buochserin und der Stanser von den anderen 221 Landratskandidierenden ab. Unter den 182 Neukandidierenden ist der Stanser Lino Infanger mit 18 Jahren der Jüngste, die Buochserin Monika Egli mit 66 Jahren die Älteste.

Sie denkt auch an die Jungen

Dass sie die Älteste wäre, heisse überhaupt nicht, dass sie sich nur für die Interessen der älteren Generation einsetze, hält Monika Egli fest, die für die Grünen kandidiert. «Aus der Perspektive einer Grossmutter will ich mich für die Welt, in der die jüngeren Generationen leben werden, starkmachen», sagt die pensionierte Kollegi-Lehrerin. «Bei den Grünen, die mich für die Kandidatur angefragt haben, fühle ich mich parteipolitisch zu Hause. Sie vertreten meine Werte und Anliegen am besten.» Sie wolle aber nicht sture Parteipolitik betreiben. «Ich sehe mich nicht als militante Politikerin, will nicht polarisieren, sondern Kompromisse finden.» Von ihrer Familie habe sie viel Zuspruch für ihre Kandidatur erhalten, als sie in den vergangenen Wochen darüber gesprochen habe. «Du bist ja im Denken so jung», habe ihre Nichte zu ihr gesagt.

Auf der anderen Seite des Altersspektrums ist Lino Infanger. Er kandidiert für die FDP und ist am 19. Dezember 2003 geboren worden. Somit ist er seit zwei Monaten stimm- und wahlberechtigt und verfügt also auch über das passive Wahlrecht. Ein politischer Neuling ist er aber deswegen nicht. Er gründete die Jungfreisinnigen Kanton Nidwalden mit, die er seither auch präsidiert.

Das Privileg soll man nutzen

«Politik macht mir Freude. So können wir die Zukunft mitgestalten – und mit unserem direktdemokratischen System mehr als in den meisten anderen Ländern. Dieses Privileg soll man doch nützen», begründet er seine Motivation. Sollte er gewählt werden, würde er Platz nehmen neben Parlamentskollegen, die in den meisten Fällen im Alter seiner Eltern wären. «Berührungsängste damit hätte ich nicht, aber schon Ehrfurcht, schliesslich haben die älteren Kollegen viel mehr Lebenserfahrung.»

Auch wenn er logischerweise nicht mit Lebenserfahrung punkten könne, sei es möglich, das Parlament zu bereichern. «Ich will die Jugend und ihre Anliegen vertreten und in die Nidwaldner Politik einbringen.» Für dieses Engagement erfahre er in seinem Umfeld sehr viel Zuspruch und Unterstützung. «Meine Kolleginnen und Kollegen sowie meine Freunde schätzen meinen politischen Einsatz sehr.» Und für diese Sache investiere er gerne Zeit und Herzblut, hält Lino Infanger fest, der zurzeit eine Ausbildung zum Kaufmann mit Berufsmaturität macht.

Er will Junge zum Politisieren animieren

Doch macht er keinen Hehl daraus, dass er in seiner Generation eher eine Ausnahmeerscheinung ist. Mit seiner Kandidatur und seiner allfälligen Wahl erhofft sich der 18-jährige Kandidat aber diesbezüglich eine Signalwirkung. «Wenn mehr junge Leute im Parlament und überhaupt in der Politik vertreten sind, fühlen sie sich auch mehr repräsentiert, was sie vielleicht selbst dazu animiert, sich in der Politik zu engagieren oder gar für ein politisches Amt zu kandidieren.»

