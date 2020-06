Vor Abstimmungen am Wochenende: FDP Hergiswil fasst Parolen Damit das lokale Gewerbe gestärkt wird, wollen die Liberalen tief in die Tasche greifen. Doch auch andere Anliegen sind der Ortspartei wichtig. 26.06.2020, 05.00 Uhr

Das Gemeindehaus von Hergiswil. Bild: Urs Hanhart

(Hergiswil, 27. Mai 2020)

(stp) Die FDP Hergiswil hat sich für die kommunalen Abstimmungen von diesem Sonntag positioniert. Dies geht aus einer Mitteilung der Ortspartei hervor. So unterstützen die Liberalen sämtliche Geschäfte des Gemeinderats. Besonders wichtig erachtet der Vorstand dabei die Befürwortung des Objektkredits über 2,55 Millionen Franken. Damit soll das lokale Gewerbe direkt unterstützt werden.

Ebenfalls schreiben die Verantwortlichen in der Mitteilung, dass die Jahresrechnung der Gemeinde zu genehmigen sei. Der Gewinn von 6 Millionen Franken sei «sehr erfreulich». Ausserdem begrüssenswert findet die Ortspartei den Objektkredit von fast 190'000 Franken zur Weiterführung der Jugendanimation. Diese habe sich in Hergiswil in den letzten Jahren etabliert.