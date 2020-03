Kolumne Vorsicht vor Reiseblogs Redaktor Philipp Unterschütz ärgert sich in seinem «Blitzlicht »über unzuverlässige Online-Empfehlungen. Philipp Unterschütz 07.03.2020, 05.00 Uhr

Philipp Unterschütz.

Voll reingelaufen! Ist mir in all den Jahren auf meinen vielen Reisen noch nie passiert. Auf der letzten wars so weit. Nach zwei Tagen bin ich aus dem für sechs Tage gebuchten und bezahlten Hotel ausgezogen. Weil nichts war, wie versprochen. Geld natürlich flöten.