Wahlen Aufrecht Nidwalden kandidiert für Landrat und Regierungsrat Für die Gesamterneuerungswahlen am 13. März tritt Aufrecht Nidwalden mit drei Kandidierenden an. 24.01.2022, 17.35 Uhr

Guido Schmidiger (links), Urs Lang und Christine Haag treten zur Wahl an. Bild: PD

Zwei Männer und eine Frau wollen für Aufrecht Nidwalden in den Landrat einziehen. Christine Haag aus Wolfenschiessen, Guido Schmidiger aus Hergiswil und Urs Lang aus Dallenwil treten zu den Landratswahlen an. Urs Lang tritt dabei zusätzlich noch zur Regierungsratswahl an.