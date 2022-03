Wahlen Dafür wollen die Parteien im Kanton Nidwalden einstehen Die Wählerinnen und Wähler erwarten von den Parteien ein bestimmtes Profil. Doch kontrollieren die Nidwaldner Parteien, ob sie ihre Wahlversprechen auch einhalten? Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 05.03.2022, 05.00 Uhr

Die sichtbaren Zeichen, dass der Wahlkampf in Nidwalden in vollem Gang ist. Bild: Urs Hanhart (14. Februar 2022)

«Wahltag ist Zahltag» – doch wie sollen die Wählenden wissen, welche Leistungen sie den Politikerinnen und Politikern mit Stimmen «vergüten» können? Wir haben die Parteileitungen gefragt. Sämtliche Parteien, welche um die insgesamt 60 Sitze im Nidwaldner Landrat kämpfen, haben dieselben drei Fragen schriftlich beantwortet. Je nach Länge ihrer Stellungnahmen fallen die unten aufgeführten Antworten unterschiedlich aus.

Mario Röthlisberger, Präsident Die Mitte Nidwalden Bild: PD

Wir führen unser Parteiprogramm online (www.die-mitte-nw.ch/wirtschaft). So können wir dieses fortlaufend mit unseren Vorstössen und Stellungnahmen untermauern. Die Schwerpunkte werden wir mit der neuen Fraktion definieren. Das Parteiprogramm ist nicht auf eine bestimmte Legislatur ausgelegt. Die nächsten vier Jahre werden für uns zentral sein: Der Verkehr ist ein wichtiges Thema. Auch der Klimawandel stellt grosse Herausforderungen. Es sind vor allem die Potenziale der erneuerbaren Energien wie etwa Wasserkraft, Sonnenenergie oder Tiefengeothermie abzuklären. Weitere wichtige Themen bleiben die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Kinder- und Jugendförderung.

Roland Blätter, Präsident SVP Nidwalden Bild: PD

Die SVP Nidwalden überarbeitet alle vier Jahre ihr Parteiprogramm (www.svp-nw.ch). Daraus leiten sich die Schwerpunktthemen für die Legislatur und den Wahlkampf ab. Die SVP Nidwalden führt regelmässige Klausurtagungen durch. Dabei werden mit der Fraktion – und themenbezogen auch mit Gemeindevertretungen – die Themen und Schwerpunkte gemeinsam festgelegt und strukturiert bearbeitet.

Alexander Huser, Präsident Grüne Nidwalden Bild: PD

Wir haben keine neuen Schwerpunkte extra für die Wahlen definiert. Wir bleiben unseren bisherigen Themenschwerpunkten treu. Ökologisch konsequent – für ein gesundes Klima und eine intakte Umwelt. Sozial engagiert – für Solidarität, Chancengleichheit und eine offene Gesellschaft. Wirtschaftlich nachhaltig – für eine nachhaltige und faire Wirtschaft. Diese Schwerpunkte werden wir auch konsequent in der neuen Legislatur verfolgen. Wir werden an folgenden Themen dranbleiben: Klima-Initiative Nidwalden, Steuerpolitik und deren Auswirkungen auf Mieten, Immobilien und Landpreise, kantonale Umsetzung der Pflege-Initiative aber auch die weitere Umsetzung des Gesamtverkehrskonzepts.

Philipp Banz, Fraktionschef der FDP, Nidwalden. Bild: PD

Das überarbeitete Parteiprogramm wird demnächst publiziert. Zum Start der neuen Legislatur wird die «neue» Fraktion die Schwerpunkte an einer Klausursitzung diskutieren und festlegen.

Daniel Niederberger, Mediensprecher SP Nidwalden Bild: PD

Es braucht Antworten auf immer dringendere Herausforderungen: Schleichende Urbanisierung, zunehmende Mobilität, Klimawandel, Energiewende, demografische Entwicklung, steigende Krankenkassenprämien, Arbeitsplatzbedingungen, digitaler Wandel in der Bildung und in der Wirtschaft oder internationaler Druck auf das Steuersystem. Die bürgerlichen Parteien und die Regierung reagieren nur zögerlich auf diese Entwicklungen. Wir stehen ein für: Lohn- und Chancengleichheit; ein starkes Bildungsangebot, das allen gleichermassen zugänglich ist; gute Rahmenbedingungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Vereinbarkeit von Familie und Beruf; bezahlbare Krankenkassenprämien, sichere Renten und Ergänzungsleistungen; Steuergerechtigkeit, faire und kompatible Unternehmensbesteuerung; bezahlbarer Wohnraum; griffige Klimamassnahmen, genügend Fördergelder zur energetischen Sanierung; regionale, erneuerbare Energieversorgung und eine verlässliche Kulturpolitik.

Denise Weger, Co-Präsidentin GLP Nidwalden Bild: PD

Wir profitieren noch stark von den national vertretenen Positionen der Grünliberalen Partei Schweiz, da wir uns als neu gegründete GLP in Nidwalden erst noch etablieren müssen. Bei der Vorbereitung für die Wahlen hat sich gezeigt, dass wir ein politisches Spektrum bespielen, welches vor unserer Gründung in dieser Art durch die anderen Parteien zu wenig authentisch vertreten wurde. Die Grundsatzpositionen der GLP spiegeln sich auch im kantonalen Parteiprogramm: Stärkung der Wirtschaft, moderne Arbeitsplätze und nachhaltige Innovationen in Nidwalden. Eine zukunftsweisende Umwelt- und Klimapolitik, die unseren Kanton bis 2040 «klimaneutral» macht. Eine moderne Bildungspolitik, die Chancengerechtigkeit fördert und für Einrichtungen, welche die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern. Eine bevölkerungsfreundliche Raumplanung, die den öffentlichen Verkehr, die E-Mobilität sowie sichere und gut ausgebaute Fuss- und Velowege ins Zentrum stellt. Eine umwelt- und tierfreundliche Landwirtschaft, die auch in Zukunft mit Erfolg, Freude und Unternehmergeist betrieben werden kann. Die Gleichstellung der Geschlechter, die Akzeptanz verschiedener Familienmodelle und die Vernetzung untereinander durch Kultur und Sport.

Mario Röthlisberger, Präsident Die Mitte Nidwalden Bild: PD

Der Kantonalvorstand wie auch die Landratsfraktion traktandieren das Parteiprogramm regelmässig. So können wir gewährleisten, dass dieses lebendig bleibt und Einfluss in unser Politisieren findet. Auch finden hierfür gemeinsame Klausursitzungen statt.

Roland Blätter, Präsident SVP Nidwalden Bild: PD

Das «interne Controlling» findet an der jeweiligen Fraktionssitzung statt. Dabei werden geplante und laufende Vorstösse besprochen. Durch die Fraktion und Parteileitung ist sichergestellt, dass die Vorstösse im Einklang mit den Schwerpunktthemen und dem Parteiprogramm stehen. Die Vorstösse aller Landräte sind auf der Homepage des Kantons Nidwalden jederzeit abrufbar.

Alexander Huser, Präsident Grüne Nidwalden Bild: PD

Das interne Controlling sind unsere Mitglieder. Diese werden immer wieder über die politische Arbeit informiert und an der GV gibt es beispielsweise einen Fraktionsbericht. Die politischen Vorstösse unserer Vertreterinnen und Vertreter sind auf der Website (www.gruenenidwalden.ch) unter Parlamentstätigkeiten auffindbar.

Philipp Banz, Fraktionschef der FDP, Nidwalden. Bild: PD

Der Vorstand und die Fraktion arbeiten eng zusammen. Sowohl die Ziele wie auch das Parteiprogramm werden in Abstimmung mit der Fraktion und dem Fraktionschef erstellt. Mit der Einsitznahme des Parteipräsidenten in der Fraktion erübrigt sich ein Controlling. Wir arbeiten aktiv mit unseren gewählten Vertretern zusammen. Vorstösse werden in Absprache mit der Fraktion beziehungsweise mit dem Fraktionschef erstellt.

Daniel Niederberger, Mediensprecher SP Nidwalden Bild: PD

Ein Controlling ist gemessen an der Grösse unserer Partei nicht erforderlich. Man kennt einander und kann relativ gut erfassen, wer wie und wo seine politischen Vorlieben hat.

Denise Weger, Co-Präsidentin GLP Nidwalden Bild: PD

Innerhalb der GLP haben wir kurze Kommunikationswege und stehen rege miteinander im Austausch. Wir stützen uns auf die Integrität aller Parteimitglieder.

Mario Röthlisberger, Präsident Die Mitte Nidwalden Bild: PD

Uns ist es gelungen, mit einer konstruktiven Politik, Lösungen zum Wohle des Kantons und der Bevölkerung zum Durchbruch zu verhelfen. Wir sind überzeugt, dass das Erfolgsmodell Nidwalden in diversen Bereichen gestärkt werden konnte. So wurden etwa mit Unterstützung der Mitte- Fraktion zukunftsweisende Bauprojekte realisiert. Zugleich stellen wir eine zunehmende Polarisierung in der kantonalen Politik und eine gehässigere Debattenkultur fest. Dies sind keine guten Voraussetzungen, um gemeinsam lösungsorientiert politisieren zu können. Wir hoffen, dass wieder vermehrt die Sachpolitik im Vordergrund steht.

Roland Blätter, Präsident SVP Nidwalden Bild: PD

Mit der letzten Legislatur sind wir einigermassen zufrieden. Punktuell wurde mit anderen Fraktionen hervorragend zusammengearbeitet, um überbordende Ausgaben zu verhindern oder zu reduzieren. Mit den Ergebnissen unseres Einsatzes für die Masshaltung bei finanziellen Ausgaben (beispielsweise Budgets, Leistungsauftragserweiterungen, Lohnentwicklungen etc.) können wir nicht zufrieden sein.

Alexander Huser, Präsident Grüne Nidwalden Bild: PD

Positiv im Sinne, dass es uns immer wieder gelungen ist, Themen aus einer anderen Perspektive aufzugreifen und für die Schwächeren und Verliererinnen unserer Gesellschaft einzustehen. Konkret haben wir das Referendum gegen tiefere Unternehmensgewinnsteuern ergriffen. Eine Verwässerung des Energiegesetzes verhindert (Bio-Öl- Artikel). Im Budget die Prämienverbilligungen einmalig um eine Million Franken erhöht. Und unser aktueller Erfolg ist die Klima- Initiative, die wir mit über 1100 Unterschriften der Staatskanzlei übergeben haben.

Philipp Banz, Fraktionschef der FDP, Nidwalden. Bild: PD

In den vier Bereichen Steuerpolitik, Finanzhaushaltführung, Tourismus und Energiepolitik haben wir unsere Ziele erreicht. Als Highlight der letzten vier Jahre ist sicher die kantonale Steuergesetzrevision zu erwähnen, welche wir überparteilich (mit allen bürgerlichen Parteien) ausgearbeitet haben. Wir waren auch federführend im Bereich der Verkehrsproblematik. Nach unseren Vorstössen (unter anderem von Landrat Remo Zberg zum Gesamtverkehrskonzept) wird dieses Problem endlich in die Hand genommen.

Daniel Niederberer, Mediensprecher SP Nidwalden Bild: PD

Sozialpolitisch konnten wir auf das Gesetz betreffend individueller Prämienverbilligung und das neue Energiegesetz korrigierend Einfluss nehmen. In mehreren politischen Vorstössen verlangten wir im Parlament von der Regierung Auskunft über Lebens- und Arbeitssituationen von sozial benachteiligten Menschen über Nachhaltigkeitsindikatoren und Lohngleichheit in der Verwaltung und Lohnkürzungen im Bildungsbereich.

Denise Weger, Co-Präsidentin GLP Nidwalden Bild: PD

Wir gründeten die Grünliberale Partei Nidwalden erst letztes Jahr und sind deshalb noch nicht in der jetzigen Legislatur vertreten. Wir können also noch keine Bilanz über die letzten vier Jahre ziehen.

