Bundesratswahl: Nidwaldner Regierungsrätin Blöchliger ist bereit

Wahlen Michèle Blöchliger fühlt sich für Bundesratsamt bereit Die Nidwaldner Regierungsrätin kann sich das Bundesratsamt vorstellen. Durch ihr Umfeld, aber auch ihre politische und berufliche Erfahrung sieht sie sich für das Amt befähigt. Interview: Florian Arnold Jetzt kommentieren 12.10.2022, 14.20 Uhr

Die Nidwaldner Regierungsrätin Michèle Blöchliger will in den Bundesrat. Bild: Urs Hanhart (Stans, 10. Januar 2022)

Michèle Blöchliger, Sie ziehen eine Kandidatur für den Bundesrat in Betracht. Wie ernst ist es Ihnen damit?

Wenn man eine Kandidatur in Betracht zieht, setzt man sich mit der Funktion und den Herausforderungen auseinander. Das habe ich gemacht. Ich habe geschaut, was ich für einen Rucksack habe und meine, dass dieser gut gefüllt dafür ist.

Was qualifiziert Sie als ernsthafte Kandidatin?

Ich habe die Politik von der Pike auf gelernt. Ich war Gründerin der SVP Nidwalden, 6 Jahre Kantonalpräsidentin, 16 Jahre im Kantonsparlament, wo ich auch als Präsidentin für ein Jahr tätig war. Ich habe umfangreiche politische Führungserfahrung und bringe als Juristin und Anwältin auch das rechtliche Rüstzeug mit. Ich war zudem in diversen Führungsfunktionen einer Bank tätig und in der Geschäftsleitung eines KMU. Dieser Rucksack erlaubt es mir, mich für das Amt zu interessieren. Zudem habe ich aus der Bevölkerung – und das nicht unbedingt nur von Personen der SVP – sehr viel Zuspruch erhalten, ich solle mich doch bemerkbar machen, mich bewerben und nicht an mir zweifeln. Man scheint mir das Amt zuzutrauen.

Bundesrätin Blöchliger: Wie tönt das in Ihren Ohren?

Das ist eine schwierige Frage, wenn ich mir überlege, dass man mich einst so nennen könnte. Einen definitiven Entscheid habe ich noch nicht gefällt.

Von was machen Sie diesen abhängig?

Ich möchte noch einige Gespräche führen. Bereits Kontakt hatte ich mit der kantonalen und der schweizerischen Partei. Weiter laufen Gespräche mit meinen Familienmitgliedern, die mich voll unterstützen und mir schon früher geraten haben, zu kandidieren, als der Rücktritt von Ueli Maurer noch nicht bekannt war. Sie würden alles machen, um mir das Bundesratsamt zu ermöglichen. Auch von meinem Mann habe ich sofort gespürt, dass er mir helfen wird und mich voll unterstützt. Das ist toll zu spüren. Nun möchte ich mir Gedanken über die mögliche Kommunikation machen.

Zweifelsohne würde das Privatleben stark von einem Bundesratsamt eingeschränkt. Sind Sie bereit, diese Einbussen in Kauf zu nehmen?

Das sind genau die Überlegungen, die man sich machen muss, wenn man kandidiert. Ich kann bereits aus dem Leben der Regierungsrätin sagen, dass ein grosser Teil des Privatlebens eingeschränkt ist. Ich habe also eine Vorstufe kennen gelernt, mit der ich gut zu Rank kam. Ich habe in meinem Leben immer gearbeitet, Familienaufgaben wahrgenommen und zusätzlich Politik gemacht. Für den Bundesrat käme hinzu, dass ich viel Zeit in Bern verbringen würde. Ich mache mir die Gedanken und würde die Situation so akzeptieren für das Amt.

SVP-Wahlanlass in Buochs. Bundesrat Ueli Maurer begrüsst Regierungsrätin Michèle Blöchliger. In der Mitte der damalige Stanser Landrat Peter Wyss. Bild: Urs Hanhart (28. Januar 2022)

Selbst ein Wahlkampf ist nervenzehrend. Sind Sie bereit dafür?

Dieser würde sicher anders als das, was ich bisher erlebt habe. Ich verstehe mich als Kandidatur von Nidwalden, aber auch für die ganze Zentralschweiz. Das ist ein wichtiger Faktor. Ich habe ein gutes Netzwerk, das ich jetzt aktivieren möchte und hoffe, dass ich mit Hilfe dieser Personen insbesondere aus der Zentralschweiz auch eine Einladung von der SVP-Fraktion und später auch von anderen Parteien erhalten werde.

Spielt es eine Rolle, dass Sie eine Frau sind?

Für mich nicht, aber ich bin gerne eine Frau. Entscheidend ist, die bestgeeignetste Person mit dem bestgeeignetsten Rucksack zu finden, um die Schweizer Eidgenossenschaft mitzuprägen. Dass ich eine Frau bin, ist eine Eigenschaft, die einfach gegeben ist.

Wie sieht das weitere Vorgehen nun aus?

Der nächste Schritt wäre nun, meine Kandidatur offiziell zu machen gegenüber der Kantonalpartei. Diese wird dann über eine offizielle Nomination befinden und diese zuhanden der Findungskommission einreichen. Die Kommission sammelt die Bewerbungen bis am 21. Oktober. Bis dann wird klar, wer sich alles bewirbt. Danach wird die Findungskommission die üblichen Gespräche führen und schliesslich zuhanden der Fraktion ihre Vorschläge unterbreiten.

Welche Chancen rechnen Sie sich ein?

Der Topfavorit ist bekannt. Aber Wahlen sind immer Wahlen und somit kann vieles passieren. Deshalb rechne ich mir auch Chancen aus.

