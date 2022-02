Nidwalden: Diese Frauen wollen mehr politisches Gewicht erhalten

Wahlen Nidwalden «Wieso soll die Politik nur durch die ‹Männer-Brille› schauen?» – diese Frauen wollen mehr politisches Gewicht erhalten Knapp die Hälfte der Wählerschaft in Nidwalden sind Frauen. In der Regierung und im Parlament sind sie aber klar untervertreten. Das könnte sich bei den anstehenden Wahlen ändern. In Hergiswil stellen sich die Landratskandidatinnen aller Parteien gemeinsam vor. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 19.02.2022, 05.00 Uhr

Die Hergiswiler Landratskandidatinnen (von oben links nach unten rechts): Sandra Jost, Thea Sidiropoulos, Annette Blättler, Esther Christen, Karin Costanzo-Grob, Alexandra Bachmann, Fabia Stirnimann, Iva Vaszary, Pia Häfliger. Bild: PD

Die Frauenquote in der Nidwaldner Politik ist tief. Gerade mal 15 der 60 Sitze im Kantonsrat, oder 25 Prozent, sind von Frauen besetzt. Ob sich das bei den kommenden Wahlen am 13. März ändert, bleibt abzuwarten. Es kandidieren 79 Frauen und 143 Männer, der Frauenanteil bei den Kandidaturen beträgt knapp 36 Prozent. In der siebenköpfigen Regierung sitzen fünf Männer und zwei Frauen (knapp 29 Prozent). Gemessen am Geschlechterverhältnis der wahlberechtigten Bevölkerung in Nidwalden von 49,7 Prozent Frauen und 50,3 Prozent Männern (Zahlen gemäss den Stimmregistern der Gemeinden per 17.1.2022) sind die Frauen also bisher klar untervertreten.

Bei den kommenden Wahlen hätten es die Frauen durchaus in der Hand, für eine Veränderung der Geschlechterquote zu sorgen. Dass knapp 36 Prozent der Kandidierenden Frauen sind, bedeutet schon mal einen markanten Anstieg gegenüber den letzten Wahlen von 2018. Damals waren nur 30 Prozent Frauen auf den Nidwaldner Wahllisten vertreten. Doch nicht nur im Landrat könnte die Zahl der Parlamentarierinnen zunehmen, auch in der Regierung könnte eine deutliche Veränderung eintreten. Neben den bisherigen beiden Regierungsrätinnen Karin Kayser (Mitte) und Michèle Blöchliger (SVP) versuchen mit Theres Rotzer (Mitte) und Judith Odermatt (FDP) zwei neue Kandidatinnen in die Regierung zu kommen.

Ein Abend der Persönlichkeiten, nicht des Parteibüchleins

Doch damit es so weit kommt, müssten insbesondere die Wählerinnen auf ihren Wahlzetteln konsequent Frauen den Vortritt einräumen – und natürlich würde es auch die Mithilfe der Männer brauchen. Um möglichst viele Stimmen zu holen, schlagen die Hergiswiler Landratskandidatinnen aller Parteien ein neues Kapitel auf. Sie präsentieren sich gemeinsam und parteiübergreifend. Am kommenden Mittwochabend stellen sie sich im Kirchenzentrum Hergiswil vor. Dabei sind: Sandra Jost und Thea Sidiropoulos von der FDP, Annette Blättler und Esther Christen von der GLP, Karin Costanzo-Grob, Alexandra Bachmann und Fabia Stirnimann von der Mitte, Iva Vaszary von der SP und Pia Häfliger von der SVP. Organisiert wird der Anlass von den Hergiswiler Landratskandidatinnen gemeinsam.

Annette Blättler fragt sich vor dem Hintergrund, dass Frauen nur gerade 15 von 60 Landratssitzen halten:

«Die Aufgabe des Landrates ist es, die Bevölkerung zu vertreten und wiederzugeben. Kann er dies, wenn eine so grosse Gruppe so schwach vertreten ist?»

Politik sei ein nach wie vor von Männern geprägtes Parkett. Um die Bevölkerung von Nidwalden adäquat abbilden zu können, brauche es mehr Frauen in allen politischen Ämtern, auch wenn es jetzt schon sehr kompetente Frauen in exekutiven wie auch in der legislativen Positionen gebe. Dass an den diesjährigen Landratswahlen viele Frauen auf den vorderen Listenplätzen vertreten seien, bedeute eine gute Ausgangslage.

Politik durch die «Frauen-Brille» sehen

Die Frauen wollten nicht die Oberhand, aber eine Ausgeglichenheit. «Sind wir mal ehrlich: Im Moment sind im Landrat 25 Prozent Frauen. Soll das heissen, Männer sind im Verhältnis 3:1 kompetenter? Ich glaube, wir haben genügend fähige Frauen im Kanton, dass wir nicht aus reinem Quotendenken wählen müssen», sagt Annette Blättler. Auch Karin Costanzo ist der Ansicht, es handle sich nicht um eine Quotenfrage, es gehe vielmehr darum, mehr Frauen für die Politik in Nidwalden und der ganzen Schweiz zu gewinnen.

«Eine gute Durchmischung gibt eine andere Sichtweise und Gesprächskultur, was durchaus eine Chance für Nidwalden ist.»

Frauen würden viele Themen anders gewichten als Männer, ist Annette Blättler überzeugt und nennt Beispiele. «Wir sind viel öfter im Langsamverkehr unterwegs und sehen daher die Dringlichkeit für sichere Fahrradwege und Trottoir anders als unsere männlichen Kollegen. Da die familiären Betreuungsaufgaben wie Angehörigen-Pflege und Kinderbetreuung nach wie vor meist durch Frauen vollbracht werden, sind dies Themen, die vor allem durch Frauen auf die politische Agenda kommen.» Die Sicht einer Frau auf die Welt sei eine andere als die eines Mannes. «Wieso soll die Politik nur durch die ‹Männer-Brille› schauen?»

Helvetia ruft: Alle Hergiswiler Kandidatinnen stellen sich vor. Mittwoch, 23. Februar 2022, 18–21 Uhr im Kirchenzentrum Hergiswil.

