Wahlen Regierungsrat Nidwalden: Resultat auf einen Blick

Wahlen Regierungsrat Nidwalden: Bisherige liegen voraus – GLP und SVP liefern sich Kampf um 7. Sitz Für die sieben Nidwaldner Regierungssitze kandidieren elf Personen. Wer schafft die Wahl? René Meier 13.03.2022, 12.51 Uhr

Nach Auszählung von fünf der elf Nidwaldner Gemeinden um 13.00 Uhr liegen die Bisherigen in Front. Theres Rotzer könnte Stand jetzt den dritten Sitz der CVP verteidigen. Zwischen Peter Truttmann (GLP) und Armin Odermatt (SVP) zeichnet sich ein Kopf-um-Kopf-Rennen um den siebten Sitz ab. So sieht das Zwischenergebnis aus:

In Nidwalden teilen sich derzeit die drei bürgerlichen Parteien Mitte (3 Sitze), FDP und SVP (je 2 Sitze) die sieben Regierungssitze. Baudirektor Josef Niederberger (Mitte) und Finanzdirektor Alfred Bossard (FDP) traten nicht mehr an.

Die Mitte will ihre drei Sitze verteidigen, die FDP will ihre beiden Sitze ebenfalls verteidigen und strebt einen dritten Sitz an. Auch die SVP will ihren Einfluss stärken und strebt einen dritten Sitz an. Neu in die Regierung will die GLP. Die Grünen haben auf eine Kandidatur verzichtet.

Werden im ersten Wahlgang nicht alle sieben Sitze besetzt, kommt es am 10. April zu einem zweiten Wahlgang. Amtsantritt ist am 1. Juli.