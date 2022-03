Wahlen Vreni Völkle kandidiert für den Gemeinderat Beckenried Die Grünen Beckenried schlagen die Rektorin der Volksschule Stadt Luzern für den Gemeinderat vor. 27.03.2022, 13.56 Uhr

Die Grünen Beckenried schlagen Vreni Völkle zur Wahl in den Gemeinderat Beckenried vor. Wie die Partei in einer Medienmitteilung schreibt, ist die diplomierte Primar- und Sekundarlehrerin Rektorin der Volksschule Stadt Luzern. Vorher war sie 19 Jahre lang Leiterin Amt für Volksschulen und Sport im Kanton Nidwalden. Zudem interessiert sich die 65-Jährige für Kultur und hat sich für deren Belange engagiert. So war sie Präsidentin des Kulturvereins Ermitage Beckenried und Vorstandsmitglied des Historischen Vereins Nidwalden.

Vreni Völkle, Kandidatin Gemeinderat Beckenried 2022. Bild PD

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, sind die Grünen überzeugt, mit der erfahrenen und engagierten Bildungsfachfrau eine starke Persönlichkeit zur Wahl vom 15. Mai vorzuschlagen, die sich in erster Linie an den Bedürfnissen der Einwohnerinnen und Einwohner orientiert. Vreni Völkle wird zitiert, dass ihr Fokus nicht nur im Ermöglichen von optimalen Rahmenbedingungen für eine gelingende Bildungs- und Erziehungsarbeit liege, sondern ebenso auf den Fragestellungen der Generationen 60 Plus. Die Arbeit in einer Gemeindebehörde betrachte sie primär als fachlichen und weniger als parteipolitischen Auftrag. (fpf)