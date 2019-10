Was muss ein Nidwaldner Wirt vorweisen können? Volk entscheidet

Liquidationsverkauf von Kleininventar wie Gläser, Besteck, Tischdecken, etc. im Hotel Kurhaus in Flühli. Auf dem Bild zu sehen sind Eindrücke des zum Kauf angebotenen Inventars. Das Bild entstand am Mittwoch, 8. Juni 2011.(Bild Pius Amrein / Neue LZ)Wirtschaft, Gebäude, Hotel, Gastronomie, Hotellerie