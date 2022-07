Bitzi Stans: Der alte Traum einer S-Bahn-Haltestelle

Sommerserie «Was wurde aus?» Die Idee einer S-Bahn-Haltestelle im Bitzi ist schon über ein Jahrzehnt alt Eine S-Bahn-Haltestelle beim Länderpark ist bis heute nicht verwirklicht. Nachdem die Pläne lange in der Schublade lagen, tauchen sie nun im Entwurf des Gesamtverkehrskonzeptes wieder auf. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 23.07.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Noch halten keine Züge im Bitzi. Bild: Matthias Piazza (Stans, 15. Juli 2022)

Herr Müller wohnt in Buochs und arbeitet in Rotkreuz. Er fährt mit dem Auto zur Haltestelle Bitzi, parkt dort, und nimmt für die Weiterreise den Zug. Frau Meier aus Emmenbrücke will nach Engelberg. Sie fährt per Auto bis zur Haltestelle Bitzi in Stans, die dank der unmittelbaren Nähe zur Autobahnausfahrt Stans Nord optimal erreichbar ist, und von dort aus per Zug nach Engelberg. Und auf der Heimreise kauft sie noch schnell im Länderpark ein.

Die zwei fiktiven Beispiele sollten verdeutlichen, was dereinst im Gebiet Länderpark Wirklichkeit werden sollte, dank des Agglomerationsprogramms Stans 2007, das die Nidwaldner Regierung Ende 2007 beim Bund einreichte. Mit drei Massnahmen, die im Gebiet Länderpark geplant waren, sollten das Stanser Dorfzentrum vom Verkehr entlastet, Staus beim Bahnübergang beim Karli-Kreisel verhindert und Einheimische und Touristen animiert werden, auf den Zug umzusteigen.

Die ursprünglich geplante Umfahrungsstrasse hätte die Bitzistrasse vom Länderpark her bis hinauf zur Ennetmooserstrasse geführt und dabei das Gleis der Zentralbahn gekreuzt. Die Umfahrungsstrasse ist nach einigen Anläufen mittlerweile auf guten Wegen, allerdings mit geänderter Linienführung. Sie führt dereinst von der Rotzlochstrasse auf Höhe Gerbibrücke dem Zentralbahntrassee entlang zur Ennetmooserstrasse im Gebiet Fuhr, wobei die beiden Anschlussknoten als Kreisel ausgeführt werden. Parallel zur Strasse sollen ein Velo- und Gehweg realisiert werden.

Nach der Annahme durch den Landrat diesen Juni kann das Stimmvolk voraussichtlich am 27. November über den Brutto-Kredit über 18,8 Millionen Franken abstimmen. An den Kosten des Velo- und Gehweges würde sich die Gemeinde Stans mit 35 Prozent, also mit rund 1,19 Millionen Franken beteiligen. Der Rest würde zulasten des Kantons gehen. Bei einer Annahme der Vorlage ist mit Baubeginn im Frühjahr 2024 zu rechnen.

Herausgestrichen und jetzt wieder auf dem Tapet

An einem ganz anderen Punkt steht die Idee der S-Bahn-Haltestelle mit Parkplätzen für Autos und Velos. Die Pläne fielen 2014 im Wesentlichen einer Streichung zum Opfer. Der Landrat verabschiedete damals den teilrevidierten Richtplan an den Bund und nahm dabei Änderungen vor, die bezüglich Agglomerationsprogramm wesentlich waren. So wurden eben die Haltestelle Bitzi mit der Park-and-Ride-Anlage sowie der Entwicklungsschwerpunkt Stans West herausgestrichen. Die Nidwaldner Baudirektorin Therese Rotzer spricht von einem «behördenverbindlichen» Entscheid, den man nicht einfach umstossen könne.

Das Thema gewinnt allerdings wieder an Aktualität. Im Entwurf des kantonalen Gesamtverkehrskonzeptes (GVK) ist die Rede, dass eine neue Haltestelle Bitzi im Westen von Stans zu prüfen sei. Ob diese Massnahme drinbleibt, wenn die Regierung das GVK voraussichtlich im Herbst verabschiedet, kann Therese Rotzer zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.

Bei Nidwaldner Bahnprojekten mit Bundesbeteiligung werden mehrere Ausbauten geplant und gefordert. «Für den Halbstundentakt von Luzern nach Engelberg ist der Doppelspurabschnitt Staldifeld bei Oberdorf geplant. Und für zusätzliche Angebotserweiterungen fordern wir die Beseitigung des Nadelöhrs in Hergiswil mit einem kurzen zweispurigen Eisenbahntunnel. Dabei ist auch ein Doppelspurausbau im Bereich Bitzi mit einer Haltestelle möglich, aber eher von geringerer Priorität», erklärt sie.

«Das Gebiet Stans West mit dem nahen Länderpark und dem Spital sollte optimal mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen werden», steht für Daniel Daucourt, Präsident und Geschäftsführer des Verkehrs-Clubs der Schweiz (VCS), Sektion Ob- und Nidwalden, fest. «Dies ist mit dem Postauto alleine bisher nicht der Fall.»

Haben Sie sich nicht auch schon gefragt, was wurde eigentlich aus dieser oder jener Person? Oder aus einer Idee? Einem Projekt? In lockerer Folge widmen wir uns in dieser Sommerserie «Was wurde aus…» Personen oder Projekten, die uns vor einiger Zeit beschäftigt haben oder in aller Munde waren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen