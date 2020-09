WEF in Nidwalden? Wirtschaft und Tourismus sehen grosse Chancen Das Wirtschaftsforum WEF könnte 2021 auf dem Bürgenstock durchgeführt werden. Zwischen dem WEF und dem Kanton Nidwalden laufen Verhandlungen. Erste Reaktionen zeigen, der Anlass könnte eine Chance für die ganze Zentralschweiz sein. Florian Pfister 23.09.2020, 17.47 Uhr

Das World Economic Forum (WEF) findet im Frühsommer 2021 nicht in Davos statt. Eine Alternative zur Ortschaft im Bündnerland ist der Bürgenstock, wie diese Woche bekannt wurde. Der Nidwaldner Volkswirtschaftsdirektor Othmar Filliger bestätigt gegenüber unserer Zeitung: «Der Kanton Nidwalden ist vom WEF angefragt worden, weil das Bürgenstock Resort aus Sicht der WEF-Verantwortlichen einen guten Austragungsort darstellt. Dieses Interesse am Bürgenstock freut uns sehr. Bei solch einem grossen Anlass werden Bund und Standortkanton miteinbezogen. Die Gespräche laufen.»

Treffen sich die Staatsoberhäupter im nächsten Jahr in Nidwalden? Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Zum Inhalt der Verhandlungen und warum der Anlass für den Kanton Nidwalden interessant sein könnte, will Filliger keine Auskunft geben. Das Bürgenstock Resort schweigt auf Anfrage zur möglichen Austragung des Weltwirtschaftsforums.

Nidwalden hat nur auf dem Bürgenstock Luxushotels

Josef Lussi-Waser, Präsident von Nidwalden Tourismus, zeigte sich überrascht davon, dass das WEF auf dem Bürgenstock stattfinden könnte. «Es tut mir etwas leid für Davos, da der Anlass dort grosse Tradition hat. Sollte das WEF aber tatsächlich auf dem Bürgenstock stattfinden, wäre das eine gute Sache für die ganze Vierwaldstätterseeregion.» Er kann sich vorstellen, dass vor allem die Stadt Luzern von den prominenten Gästen profitieren könnte. «Nidwalden verfügt ausser dem Bürgenstock Resort über keine Luxushotellerie», sagt er. Die Logiernächte, die daraus entstünden, sieht Josef Lussi-Waser nicht als den wichtigsten Nutzen.

«Durch das WEF in Nidwalden würde die gesamte Region an weltweiter Bekanntheit gewinnen.»

Eine Austragung auf dem Bürgenstock könnte auch der Zentralschweizer Wirtschaft dienen. «Ich finde die Idee spannend», sagt Adrian Derungs, Direktor der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz (IHZ). Auch er sieht eine Chance für die ganze Region, sowohl für die Bekanntheit als auch für die Wirtschaft. «Sollte das WEF wirklich hier stattfinden, können wir international zeigen, dass die Zentralschweiz bodenständig, innovativ und nachhaltig wirtschaftet. So könnten wir neue Kontakte knüpfen. Ich fände es gut, wenn man dem Standort Bürgenstock eine Chance gibt und wir die Austragung dieses Events als Wirtschafts- und Lebensraum Zentralschweiz gemeinsam meistern könnten.»

Ein Anlass dieser Dimension ist automatisch mit einem grossen Sicherheitsaufgebot verbunden. Wäre die Polizei überhaupt für das WEF in der Zentralschweiz gerüstet? «Es haben bereits grosse Konferenzen auf dem Bürgenstock stattgefunden», sagt Beat Hensler, Sekretär der Zentralschweizer Polizeidirektorenkonferenz (ZPDK). «2004 fand die Zypern-Konferenz an diesem Ort statt. Das Sicherheitskonzept von damals könnte als Basis dienen.» Es käme aber darauf an, in welcher Dimension das WEF ausgetragen würde. «Dennoch kann ich mir vorstellen, dass das WEF auf dem Bürgenstock möglich wäre», sagt Beat Hensler. Insgesamt betragen die Sicherheitskosten einer üblichen WEF-Austragung rund 45 Millionen Franken, wobei der Steuerzahler 9 Millionen Franken beiträgt, das WEF nur 2,25 Millionen Franken.

Es bleibt vorerst unklar, warum Davos als Austragungsort wegfällt

Warum aber kann das WEF in Davos nicht stattfinden, Nidwalden kommt hingegen in Frage? Othmar Filliger gibt keine Auskunft und verweist ans WEF. Dessen Medienstelle war am Mittwoch für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Die Verantwortlichen des WEF kommunizieren in einer Mitteilung lediglich: «Einzelheiten zu Datum und Ort des verschobenen Jahrestreffens 2021 werden kommuniziert, sobald das Forum sicher ist, dass alle Bedingungen erfüllt sind, um die Gesundheit und Sicherheit unserer Teilnehmer und der gastgebenden Gemeinschaft zu gewährleisten.» Ein Vorteil vom Bürgenstock wäre sicherlich, dass er verhältnismässig einfach von der Aussenwelt abzuschneiden wäre.

Das WEF hatte Ende August informiert, dass das Weltwirtschaftsforum 2021 wegen der Coronakrise nicht wie üblich vom 26. bis 29. Januar in Davos stattfinden werde. Als möglichen Ausweichtermin hat das WEF den Frühsommer 2021 genannt. Anfang Woche wurde bekannt, dass ein Treffen zu jenem Zeitpunkt nicht in Davos stattfinden wird. Auf der Suche nach Alternativen stiess das WEF auf das Bürgenstock Resort und gemäss Radio SRF auch auf die Stadt Lugano.