Weihnachten: Geschenkideen aus Nid- und Obwalden

WEIHNACHTEN Vom Kinderspiel bis zur Edelsteinkette: Geschenkideen aus Ob- und Nidwalden Wer noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken ist, wird dank der Tipps von ausgewählten Geschäften in Nid- und Obwalden rechtzeitig fündig. Carmen Epp Jetzt kommentieren 21.12.2021, 17.57 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nur noch wenige Tage, dann steht Weihnachten vor der Tür – und mit ihr auch die Bescherung. Wer jetzt noch nicht alle Geschenke für seine Liebsten beisammen hat, muss sich sputen. Diese Empfehlungen haben ausgewählte Geschäfte aus Ob- und Nidwalden bereit:

Nidwaldnerinnen und Nidwaldner, die an Weihnachten ein Stück Heimat verschenken möchten, werden bei «Hiäsigs vo Bärg und Tal» fündig. Unter diesem Label stellen Carla und Rita Zumbühl mit ihren Familien Geschenke und Genussmittel aus Produkten von ihren Höfen her. Dies mit einer klaren Botschaft: Weniger ist manchmal mehr. «Lieber etwas Wertiges und Handgemachtes aus der Region verschenken, wobei auch dem Produzenten die entsprechende Wertschätzung entgegengebracht wird, als eine langweilige Pralinéschachtel mit billiger Schokolade», sagt Carla Zumbühl.

Beim Geschenkset «Fraiäträim» von «Hiäsigs» ist der Name Programm. Bild: PD

Die Produkte von «Hiäsigs» tragen alle einen Nidwaldner Namen wie etwa der «Oupaveiäli»- oder «Houdäräbliätä»-Sirup. «Viele kommen zu uns, weil sie Freude am Nidwaldner Dialekt haben und das bewusst so verschenken möchten», sagt Zumbühl. Die Namen der Produkte machen es Unentschlossenen ausserdem einfach, das Richtige zu finden. So eignet sich für die Mutter, die immer friert, ein «Gfreerli-Punsch», während der Vater nach der Langlauftour sich über einen «Loipä-Punsch» freut. Noch eindeutiger wird es bei den Geschenksets, in denen verschiedene Produkte zusammengestellt wurden. Sie tragen Namen wie «Fraiäträim», «Fir ä Maa», «Winterzeyt», «Biuti Wässerli» oder «Fir’s Gmiät odr fir i Gügs». Die Produkte von «Hiäsigs» sind im Online-Shop von Heimathelden, in verschiedenen Verkaufsstellen der Region oder – nach telefonischer Anmeldung – bei den Betreibern selber erhältlich.

Wer unter dem Christbaum für leuchtende Kinderaugen sorgen möchte, ist bei «Triass» in Stans richtig. Unter dem Label «Ein Königreich für Kinder» bietet das Team eine grosse Auswahl an Spielen, Spielsachen und Büchern für kleine und grosse Kinder an.

Bei «Triass» in Stans findet man Geschenke für grosse und kleine Kinder. Bild: PD

«Was aktuell gerne verschenkt wird, sind die ‹Spiele des Jahres›», sagt Geschäftsführerin Silja Halter auf Anfrage. Bei den Kindern ist dies das Spiel Dragomino, bei dem dominoartige Plättchen zu einer Landschaft gelegt werden müssen, um wertvolle Dracheneier zu erhalten. Bei den Erwachsenen ist es das spannende Krimispiel Micro Macro. «Gerade über Weihnachten und Silvester sind auch Exit-Spiele sehr beliebt sowie die Klassiker wie Brändi-Dog und auch Puzzles oder Lego», fügt Silja Halter an.

Mit Geschenkideen für Un- oder Kurzentschlossene kennen sich Erika Bührer und ihr Team bestens aus. In ihrer «Wärchlaibä» in Sarnen empfangen sie kurz vor Weihnachten besonders viele Kundinnen und Kunden. Diese werden im 120 Quadratmeter grossen Geschäft auch meistens fündig, wie Erika Bührer sagt. «Wir sind der sichere Garant dafür, ein schönes Geschenk zu finden, das melden uns die Kundinnen und Kunden immer wieder zurück.»

Edelsteinketten aus der «Wärchlaibä» in Sarnen. Bild: PD

Nebst schönen Blumensträussen und Arrangements würden vor allem auch die Schmuckstücke gerne zu Weihnachten verschenkt, sagt Erika Bührer. «Neu im Sortiment haben wir auch bezaubernde Edelsteinketten mit verschiedenen Bedeutungen.» In der «Wärchlaibä» wird ausserdem alles mit Liebe verpackt – Verschenken macht somit noch mehr Freude.

Ist man an den Festtagen zum Essen eingeladen, eignet sich auch ein mitgebrachtes Dessert als Geschenk. Das landet dann zwar statt unter dem Christbaum zuerst im Kühlschrank, erfreut dafür aber gleich mehrere Gäste auf einmal. Das weiss auch Brigitte Durrer aus Kerns. Die gelernte Konditor-Confiseurin zaubert in der Backstube mit Zutaten vom Hof jeden Tag neue Kreationen. Für die Festtage sind in «Migis Schoggi Gädäli» – zusätzlich zum klassischen Sortiment – ein paar weihnachtliche Leckereien entstanden wie etwa Orange-Schokolade-Torten, Schoko-Christbäume, Marzipan-Engel und allerlei Weihnachtsguetzli.

Im Hofladen von «Migis Schoggi Gädäli» sind süsse Geschenke zu haben. Bild: PD

Durrer weiss, dass neben den Bestellungen auch immer wieder kurzfristige Geschenkideen gefragt sind. Deshalb sorgt sie dafür, dass über die Festtage der Kühlschrank, der Tiefkühler und auch das Regal im Hofladen an der Flüelistrasse 40 gefüllt sind. «Vor allem gefrorene Sachen kommen gut an», sagt Durrer. Die gefrorenen Torten, die es in verschiedenen Geschmacksrichtungen gibt, eignen sich für vier Personen und lassen sich gut im Kühlschrank über Nacht auftauen. «Und für ganz Kurzentschlossene habe ich Vacherin-Keks-Torten aus dem hofeigenen Gelato hergestellt», fügt Durrer an. «Die kann man abholen und gleich auftischen, ohne sie aufzutauen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen