Nidwaldner Winzer kämpfen mit Ernteausfall

Weinbau Grober Ernteausfall: Stanser Getränkehändler wappnet sich für das kommende Jahr Für die Winzer hierzulande war es ein undankbarer Sommer. So haben etwa die Betreiber des Weingärtlis am Bürgenberg mit Ernteausfällen von rund 50 Prozent zu kämpfen. Derweil beschafft sich ein Getränkehändler aus Stans Reserven für nächstes Jahr. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 28.09.2021, 05.00 Uhr

Der diesjährige Sommer bescherte vielen Teilen der Schweiz spektakuläre Naturereignisse. Für einige Wirtschaftszweige war dies kein einfaches Los. So mussten Bauern ihre Ernte vermehrt vor Regen, Wind und Hagel schützen. Davon gab es heuer reichlich. Dafür mangelte es vielerorts an Sonnenstunden – und somit an Wärme.

Darunter litten auch die Trauben im Weingärtli am Bürgenberg. Das anhaltend nasse und kalte Wetter im Frühjahr machte den Früchten zu schaffen. Im Sommer wurden sie vom Hagel zweimal schwer getroffen, wie Beat Zimmermann erklärt:

«Trotz Hagelnetzen wurde etwa die Hälfte der Ernte zerschlagen.»

Zimmermann betreibt mit seiner Partnerin, der Winzerin Erlita Terte, das Weingärtli in Ennetbürgen. «Die zerschlagenen Beeren mussten in mühsamer Arbeit entfernt werden.»

Trotz weniger Ertrag sind sie guten Mutes: Beat Zimmermann und Erlita Terte bei der Weinernte vom vergangenen Samstag. Bild: PD

Deutlich weniger Ertrag als erwartet

Rund eine Tonne Trauben konnte das Paar am vergangenen Samstag zusammen mit vielen freiwilligen Helfern ablesen. Das sind zwei Drittel der Gesamternte dieses Jahres. «Das letzte Drittel werden wir am nächsten Freitag holen», so Zimmermann. Da das Gelände nicht gleichmässig beschienen wird, braucht der letzte Teil der Ernte jeweils etwas länger, bis er «pflückreif» ist.

Aus der rund einen Tonne Trauben entsteht ohne Traubenhaut und Rispe rund 800 Liter Most, der während der nächsten zwei Jahre zu Schaumwein weiterverarbeitet wird. Die 800 Liter sind zwar deutlich weniger Ertrag als vom Winzerpaar erwartet, doch steht dieser in den ersten zwei bis drei Jahren des Weinbaus ohnehin nicht an erster Stelle: «Zu Beginn ist es wichtig, den Rebstock zu pflegen und voranzubringen. Auf den Ertrag schaut man erst ab dem vierten oder fünften Jahr.» Das Weingärtli gibt es seit 2019.

Rund eine Tonne Trauben konnte am Samstag gelesen werden. Daraus entstehen etwa 800 Liter Most. Bild: PD

Übrigens: Die Diskussion zwischen dem Winzerpaar und dem Kanton Nidwalden um die unbewilligte Natursteinmauer (wir berichteten) ist mittlerweile beendet. Der Kanton forderte damals den kompletten Abriss der Mauer, da diese ohne Baubewilligung errichtet wurde. «Wir haben einen Kompromissvorschlag gemacht, der unverändert angenommen wurde», sagt Zimmermann. So wurde die Mauer teilweise demontiert und kaschiert, zu Teilen steht sie noch wie zuvor.

Etwa die Hälfte der Ernte des «Weingärtli» wurde dieses Jahr trotz Schutzmassnahmen durch Hagel zerschlagen. Bild: PD

Getränkehandel ist erst nächstes Jahr direkt betroffen

Der Getränkehandel merkt von der raren Ernte dieses Jahres noch nicht viel. Besonders deswegen, weil derzeit noch der Wein aus der letzten Ernte verkauft wird, wie Remigi Lussi, Firmeninhaber der Getränke Lussi AG in Stans, erklärt. So bleibt der Ausfall auch beim Konsumenten vorerst noch unbemerkt. «Nächstes Jahr wird das dann aber ein Thema», so Lussi. «Wir kaufen im Moment viel vom alten Jahrgang ein, damit wir für das nächste Jahr genügend Reserven haben.» Finanziell sei das nicht tragisch, auch an Platz mangle es deswegen nicht:

«Wir lagern die Flaschen nicht bei uns ein, sie werden beim Lieferanten für uns reserviert.»



Klare Einbussen gibt es jedoch im Verkauf des hauseigenen Weins. Die Trauben für den Birgäbärger Ennetbürgen AOC gedeihen wie jene des Weingärtlis am Bürgenberg. Somit haben die Winzer dort mit denselben Problemen wie Zimmermann und Terte zu kämpfen. «Für Private haben wir den Wein aus dem Verkauf gezogen», sagt Lussi. Ausgewählte Gastronomiebetriebe, zum Beispiel Stammkunden, werden nächstes Jahr zwar beliefert, jedoch muss auch bei ihnen prozentual gekürzt werden. Neukunden für den Wein gibt es vorerst keine. Zu hoffen bleibt, dass die nächste Ernte positiver ausfällt.