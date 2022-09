Als das Emmetter Länderhuis zum Wohnhaus wurde

«Weisch nu» Als das «Länderhuis» zum Wohnhaus wurde Die Mietwohnungen im Länderhuis sind begehrt. Doch gegen die Umbaupläne des Gemeinderates gab es damals Widerstand. Matthias Piazza 16.09.2022, 19.00 Uhr

Das Länderhuis ist seit 2017 ein «normales» Wohnhaus. Bild: Urs Hanhart (Emmetten, 7. November 2020)

Auf den ersten Blick unterscheidet sich das Haus an der Sagendorfstrasse 10 nicht von den benachbarten Wohnhäusern in Emmetten. Nur der Name «Länderhuis» an der Fassade verrät die spezielle Geschichte, die vor zehn Jahren endete. Damals, im September 2012, beschloss der Emmetter Gemeinderat, das Länderhuis nicht mehr als Wohnheim zu betreiben, in dem ältere Leute betreut wurden. Auch eine Petition mit über 300 Unterschriften für den Erhalt des Länderhuis vermochte den Gemeinderat nicht umzustimmen.