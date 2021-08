Kniri Stans: Als die Schüler bei der Feuerwehr zur Schule gingen

Weisch nu Als die Kinder statt im Kniri-Schulhaus bei der Feuerwehr zur Schule gingen Vor zehn Jahren war das Kniri-Schulhaus fest in der Hand der Handwerker. Das ehemalige Mädchenschulhaus mit Baujahr 1898 wurde für weitere Jahrzehnte fit gemacht. Matthias Piazza 12.08.2021, 16.00 Uhr

Nach 14-wöchiger Umbauzeit nehmen die Kinder das frisch renovierte Kniri-Schulhaus wieder in Beschlag. Bild: Nidwaldner Zeitung (Stans, 17. Oktober 2011)

Im Kniri-Schulhaus herrscht Anfang August 2011 Hochbetrieb – trotz Schulferien. Lehrer und Primarschüler sind denn auch keine zu sehen. Dafür Handwerker, Bauleute, Architekten und Techniker. Seit drei Wochen wird unter Hochdruck saniert, gezimmert, gehämmert, geschliffen und verputzt. Das Haus ist vollständig von einem Gerüst eingehüllt. Drinnen ertönt ein Bohrer, eine Kreissäge heult auf. Das ehemalige Mädchenschulhaus mit Baujahr 1898 hat eine Sanierung dringend nötig, die letzte fand 1971 statt.

Neue Fenster mit Dreifachverglasung, welche ihre 40-jährigen Vorgänger ersetzen, sorgen für eine bessere Isolierung. Auch das Dach bekommt inwendig eine wirkungsvollere Dämmung. Die jahrzehntealten Handstoren, welche man teilweise gar nicht mehr bedienen konnte, werden durch moderne, elektrisch betriebene Storen ersetzt. An den Wänden zwischen zwei Schulzimmern werden Durchgänge für Türen geschaffen. Damit können die Mischklassen der einzelnen Stufen Klassen- und Gruppenunterricht auf derselben Etage abhalten. Die Garderoben wurden von den Gängen in einen separaten Raum verlegt, um so Fluchtwege freizuhalten. Der Dachstock wird vom Schulleiterzimmer zu einem Klassenzimmer umfunktioniert. Die alte klapprige Ölheizung kann endlich entsorgt werden, das Schulhaus wird an den Heizverbund Untere Kniri angeschlossen.

Bei aller Modernisierung: Der altehrwürdige Baustil des Hauses aus dem vorletzten Jahrhundert mit der Natursteinmauer und dem Parkettboden blieb erhalten.

Kniri-Schüler hatten auswärts Unterricht

Trotz dieser eher sanften Totalrenovation hätten die sechs Wochen Schulferien nicht gereicht. Während der sechs Wochen zwischen Sommer- und Herbstferien werden die Kniri-Schüler und -Kindergärtler in anderen Schulhäusern einquartiert, einige auch im Theorielokal der Stanser Stützpunktfeuerwehr.

Für die 2,8 Millionen Franken teure Sanierung stimmten die Stanser im November 2010 einem entsprechenden Kredit mit 80 Prozent Ja zu. Es war das letzte grosse Projekt der Schulgemeinde Stans, die im Sommer 2012 aufgelöst beziehungsweise in die politische Gemeinde integriert wurde. «Die Sanierung ist für mich als Liegenschaftsverwalter der Schulgemeinde eine letzte schöne, ehrenvolle Aufgabe, die ich wahrnehmen darf», sagte damals Schulrat Beat Flury.

Die Freude der rund 160 Kindergärtler und Primarschüler war offensichtlich, als sie am 17. Oktober 2011 ihr «neues» Kniri-Schulhaus in Beschlag nahmen. Der Anblick der gelben Fassade, die fast golden wirkt, entlockte dem einen und der anderen ein faszinierendes «Oh». Zwei, drei Kinder skandierten: «Kniri, Kniri!» Schüler hätten vor den Herbstferien gesagt, dass sie sich freuen würden, wieder «heimzukommen», sagte der damalige Schulzentrumsleiter Otmar Müller gegenüber unserer Zeitung. «Es ist schön, wieder zu Hause zu sein», kommentierte auch er. «Das historische Schulhaus hat eine intensive Ausstrahlung.» Die Renovation habe daran nichts geändert. «Der spezielle Kniri-Geist ist nach wie vor spürbar.»

Kniri-Schulhaus bewährt sich

Auch nach zehn Jahren sei das Kniri-Schulhaus in jeder Hinsicht noch auf der Höhe der Zeit, so der jetzige Gemeindepräsident Lukas Arnold. «Auch der Anschluss an den Wärmeverbund hat sich bewährt. Die energetische Sanierung war bei diesem alten Gebäude nicht ganz einfach.»

Das Pestalozzi-Schulhaus ist sanierungsbedürftig. Bild: Matthias Piazza (2. August 2021)

Anders sieht's beim Pestalozzi-Schulhaus aus. Das Oberstufenschulhaus und die dazugehörige Turnhalle mit Schwimmbad wurden 1969 bis 1970 erbaut und 1985 erweitert. Seiher wurde nichts Wesentliches saniert, mit Ausnahme des Hallenbades 2018. Die Zeit hinterliess ihre Spuren, Gesetze und Vorstellungen von einem zeitgemässen Unterricht wandelten sich im Laufe der Jahrzehnte. Der Bau genügt den Anforderungen punkto Erdbebensicherheit nicht mehr. Auch ist die Wärmedämmung schlecht. So schnell kreuzen die Bauleute aber nicht auf. «Der Neubau des Pflegewohnhauses Mettenweg fordert uns personell und finanziell. Darum warten wir mit der Sanierung des Pestalozzi-Schulhauses noch zu. Diese eilt auch nicht», erklärt Lukas Arnold.