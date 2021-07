Das Nidwaldner Inventar der Bodenaltertümer ist fast fertig

«Felsenkran» zu Tal geflogen

2010 wurde er installiert, um die Sicherungs- und Räumungsarbeiten in der Felswand über dem Lopper zu unterstützen. Im Juli 2011 wird er Stück für Stück wieder abgebaut. Ein Helikopter fliegt die bis zu 4,2 Tonnen schweren Einzelteile aus der Felswand heraus.

Spatenstich für Kleinwasserkraftwerk

Das Elektrizitätswerk Nidwalden beginnt mit dem Bau des Kleinwasserkraftwerks Buoholzbach. Mit 2000 Kilowatt Leistung soll es jährlich 7 Millionen Kilowattstunden Strom produzieren, was dem Verbrauch von 1500 Haushalten entspricht.

Peterhof erstrahlt in neuem Glanz

In knapp einem Jahr wurde für rund 3 Millionen Franken das Sarner Pfarreiheim mit Gastrobetrieb saniert. Am 3. Juli 2011 wird der erneuerte Peterhof eingeweiht. An einem öffentlichen Apéro beteiligen sich viele Kirchgänger. Einige nutzen auch die Gelegenheit zur Besichtigung des Gebäudes. (map)