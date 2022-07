Weisch nu? Die gemeinsame Feuerwehr Buochs-Ennetbürgen ist eine Erfolgsgeschichte – und eine weitere Fusion ist schon angedacht Vor zehn Jahren wurden die Fusionspläne konkret, 2015 war die gemeinsame Feuerwehr Buochs-Ennetbürgen Realität. Die Bilanz fällt positiv aus. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 21.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Lokal der Feuerwehr Buochs-Ennetbürgen mit dem Werkhof Buochs (blaue Tore hinten). Bild: Matthias Piazza (Buochs, 20. Juni 2022)

Ennetbürgen und Buochs betreiben nicht nur das Strandbad, das Kinospektakel und die ARA, sondern auch die Feuerwehr gemeinsam. Im Juli 2012 stand das Konzept, das die beiden Feuerwehrkommandos und die zuständigen Gemeinderäte zusammen mit der Nidwaldner Sachversicherung (NSV) während zweier Jahre erarbeitet hatten.

Für die NSV, welche sozusagen die Oberaufsicht über die Feuerwehren im Kanton hat, war klar, dass sich die beiden Gemeinden für eine gemeinsame Feuerwehr hervorragend eignen würden – nur schon wegen der Lage und der überschaubaren Grösse. Die Vorgaben der Einsatzzeiten könnten auch von einem einzigen Standort aus eingehalten werden.

Ein Jahr später, im Juni 2013, nahm das Projekt auch noch die letzte Hürde. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Buochs und Ennetbürgen stimmten der Gründung eines Gemeindeverbandes und dem damit verbundenen Bau eines neuen gemeinsamen Feuerwehrlokals bei der ARA Aumühle in Buochs klar zu.

In Buochs stimmten 85,5 Prozent für die Fusion, in Ennetbürgen waren es 81,7 Prozent. Dem Kredit für das neue Feuerwehrgebäude stimmten 75,4 Prozent der Buochser zu. In Ennetbürgen betrug der Ja-Stimmen-Anteil 73,6 Prozent.

Mit dem Ja der beiden Gemeinden konnten die Feuerwehren am 1. Januar 2015 zusammengelegt werden. Das neue Feuerwehrlokal an der Flurhofstrasse kostete 3,9 Millionen Franken, wovon die Nidwaldner Sachversicherung 30 Prozent subventionierte. Die restlichen 2,7 Millionen Franken brachte der Gemeindeverband Feuerwehr Buochs-Ennetbürgen auf. Die Bestände von damals 160 Feuerwehrangehörigen wurden übernommen.

Seit Anfang 2015 ist also eine gemeinsame Feuerwehr für beide Gemeinden zuständig. Das Einzugsgebiet zählt rund 10'500 Einwohnende. Der Ob- und Nidwaldner Feuerwehrinspektor Toni Käslin zieht nach sieben Jahren eine sehr positive Bilanz zur Zusammenlegung der beiden Ortsfeuerwehren:

«Zwei sanierungsbedürftige Feuerwehrlokale konnten durch einen topmodernen Neubau ersetzt werden. Auch ist die sogenannte Tagesverfügbarkeit besser gewährleistet, wenn man auf einen grösseren Bestand zurückgreifen kann.»

Gemeint sind damit jene Feuerwehrangehörigen, die tagsüber für einen Feuerwehreinsatz aufgeboten werden. In Frage kommen dabei Feuerwehrangehörige, die in der Regel in der näheren Umgebung ihres Einsatzgebietes arbeiten. Auch bringe eine Zusammenlegung dank Synergieeffekte Einsparungen. Die eher längeren Anfahrtswege zum Einsatzort würden dank des idealen Standorts des Depots auf der gemeinsamen Gemeindegrenze kaum ins Gewicht fallen.

Weitere Gemeinden im Engelbergertal könnten folgen

Fast so alt ist die Idee einer Zusammenlegung der beiden Ortsfeuerwehren von Oberdorf und Dallenwil. Doch die bisher favorisierten Standorte für ein gemeinsames Feuerwehrlokal lagen in einem Bereich, wo erst gebaut werden darf, wenn das Hochwasserschutzprojekt Buoholzbach realisiert ist. Allenfalls könnte auch die Wolfenschiesser Feuerwehr dazustossen. Toni Käslin sagt dazu:

«Im Moment laufen Gespräche, auch der Standort ist noch nicht bestimmt.»

Definitiv kein Thema mehr ist eine gemeinsame Feuerwehr Stans/Stansstad. Im Mai 2011 lehnte die Stansstader Bevölkerung die Fusion ab, im Gegensatz zu Stans. Die Stansstader Feuerwehr ist kürzlich in ihr neues Feuerwehrlokal in den Seepark gezogen. Weitere Zusammenlegungen sind gemäss Toni Käslin nicht geplant, aber eine vermehrte Zusammenarbeit, wie sie sich zum Beispiel zwischen den Feuerwehren Beckenried, Emmetten und Seelisberg bewährt habe.

Kaum Potenzial für konkrete Feuerwehrfusionierungen sieht Toni Käslin in Obwalden. «Das Einzugsgebiet der Ortsfeuerwehren mit den grossflächigen Gemeinden können aufgrund der schweizweit verbindlichen Richtzeiten für den Ersteinsatz nicht noch weiter vergrössert werden.»

Auch das machte im Juli 2012 Schlagzeilen Fast ein Jahr waren einige der Cabrio-Erbauer am Stanserhorn im Einsatz: vom Helipiloten zum Hoffotografen hin zum Elektriker, Maler und Bahntechniker. Sie werden aufs Stanserhorn eingeladen. Für viele ist es die erste Fahrt mit der Cabrio-Bahn. Auf dem Brünig versammelt sich Ende Juli 2012 die Schwinger-Elite zum letzten Mal in der alten Naturarena. Nach dem Fest rollen die Bagger an und die Arena wird neu gestaltet. Die vier Schwingplätze werden ausgebaut, Garderoben, WC-Anlagen sowie die Infrastrukturen für die Festbesucher, Medien und Helfer erweitert. Die Brunni-Bahnen sind um eine Attraktion reicher. Auf dem Ristis ist eine Wassererlebniswelt für Kinder mit vielen Spielmöglichkeiten entstanden. Die Wasserlandschaft umfasst mehrere Bachläufe, Wasserfälle und Spielmöglichkeiten mit Wasserkanälen, Wasserkippen, kleinen Schiffen, Wasserpumpen, Ziehbrunnen und Stauseen. (map)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen