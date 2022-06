Vor zehn Jahren fuhr die Cabrio-Bahn zum ersten Mal

Weisch nu Vor zehn Jahren läutete die Weltneuheit ein neues Zeitalter auf dem Stanserhorn ein Am 29. Juni 2012 fuhr die Cabrio-Bahn zum ersten Mal. Schon über 100'000 Menschen transportierte sie aufs Stanserhorn – und übertraf die Erwartungen. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 28.06.2022, 15.00 Uhr

Freitagmorgen, 29. Juni 2012, 7 Uhr: Von allen Seiten steuerten Männer und Frauen, Einheimische und Touristen, auf die Talstation der Stanserhorn-Bahn zu. Vor der Schranke bildete sich nach und nach eine Menschenschlange. Ganz vorne stand die damalige Stanser Gemeindepräsidentin Beatrice Richard-Ruf. «Ich freue mich seit Wochen auf diese erste Fahrt», gab die ehemalige Verwaltungsrätin an diesem ersten offiziellen Betriebstag zu Protokoll. Einen Tag zuvor durften Medienschaffende mit der Cabrio-Bahn aufs Stanserhorn fahren.

Die Cabrio-Bahn auf ihrer ersten Fahrt. Bild: Manuela Jans-Koch (Stans, 28. Juni 2012)

Das Interesse war gross. Viele wollten wissen, wie es sich anfühlt, in einer Luftseilbahn an zwei Seilen mit freiem Blick in den Himmel mitzufahren – damals und auch heute noch weltweit einmalig, gemäss Stanserhorn-Bahn. Damit ist die Cabrio-Bahn quasi eine Standseilbahn, die aber nicht auf Schienen, sondern eben an Seilen fährt. Ein ausgeklügeltes hydraulisches System sorgt dafür, dass Schwankungen sofort automatisch ausgeglichen werden und der Boden in der Horizontalen bleibt. Einzig über die Masten ist eine leichte Pendelbewegung zu spüren, welche aber nicht vergleichbar mit klassischen Luftseilbahnen ist. Ansonsten geht's berg- oder talwärts wie auf Schienen.

Stanserhorn-Bahn-Direktor Jürg Balsiger. Bild: Manuela Jans-Koch (Stanserhorn, 12. März 2021)

Die Cabrio-Bahn ermögliche den Gästen eine bisher noch nicht erlebte Optik. Man schwebt oberhalb der Seile und Masten, der Blick ist frei, vorausgesetzt natürlich, man steht auf dem Oberdeck, das Platz für 30 Leute bietet. Und dies ist praktisch immer möglich: Auch Regen und Wind können die Ausflügler erleben, einzig bei Hagel und Gewitter ist das Dach tabu. Und die Cabrio-Bahn kann wesentlich länger bei Wind fahren als eine herkömmliche Pendelbahn.

Die Weltneuheit legte einen glänzenden Start hin. Fast 70 Prozent mehr Gäste waren in den ersten Cabrio-Bahn-Monaten unterwegs als früher. Im Juli waren es rund 30'000 Fahrgäste, im August 2012 37'000. Damit war das Passagiervolumen rund 70 Prozent höher als in der Vergleichsperiode des Vorjahres.

Die Idee entstand vor 18 Jahren auf einem Blatt Papier

Jürg Balsiger erinnert sich noch genau an den 25. Juni 2004, jenen Tag, als die Cabrio-Idee geboren wurde. «Mein befreundeter Seilbahningenieur Reto Canale und ich assen mit unseren Töchtern im Rondorama-Restaurant zu Abend. An diesem Abend malten unsere Töchter, das animierte Reto Canale und mich, ebenfalls zu malen. Ein erster Entwurf der Cabrio-Bahn entstand auf einem Blatt Papier.»

Bis zur Inbetriebnahme war es allerdings ein steiniger Weg – zeitlich und finanziell. Die Bauarbeiten an der Cabrio-Bahn gestalteten sich schwieriger als erwartet. So zeigte sich, dass es sich beim Baugrund der Bergstation in grösserer Tiefe nicht um festen Felsen, sondern lockeres und zerklüftetes Gestein handelte. Die Probleme führten zu Verzögerungen und Mehrkosten. Ursprünglich sollte die Bahn im Mai 2012 in Betrieb genommen werden. Tatsächlich fuhr sie Ende Juni zum ersten Mal aufs Stanserhorn. Die Kosten stiegen mit der Verzögerung von 24,9 Millionen auf 29,4 Millionen Franken.

Cabrio-Bahn brachte 50 Prozent mehr Fahrgäste

Am 23. April 2022 legte die Cabrio-Bahn die 100'000. Fahrt zurück. «Unsere Erwartungen an die neue Bahn wurden übertroffen», zieht Stanserhorn-Bahn-Direktor Jürg Balsiger Bilanz. «Wir rechneten mit einem Passagierzuwachs von 25 Prozent, stattdessen durften wir bis zum Beginn der Pandemie 50 Prozent mehr Fahrgäste transportieren als vor der Eröffnung der Cabrio-Bahn.» Die Touristenströme hätten aber immer gut bewältigt werden können, nicht nur dank der Standseilbahn, die mit ihrer begrenzten Transportkapazität eine Dosierfunktion habe.

«Über unser Online-Boarding können die Fahrgäste ihre Fahrt reservieren, zu einer Zeit, wo es noch freie Plätze hat. So verteilen sich die Fahrgäste besser über den Tag.»

Auch finanziell sei die Rechnung aufgegangen, trotz der Mehrkosten von rund 20 Prozent. Das Bankdarlehen von 9,5 Millionen Franken sei vollumfänglich zurückbezahlt, das Darlehen aus dem Topf der Neuen Regionalpolitik von 6 Millionen sei bis auf 1,3 Millionen zurückbezahlt. 6,1 Millionen Franken konnte das Unternehmen selber aufbringen, die Aktienkapitalerhöhung betrug 7,8 Millionen. «Ohne die Pandemie hätten wir die Darlehen bereits zurückbezahlt», hält Jürg Balsiger fest.

Auch das macht im Juni 2012 Schlagzeilen Die Jugendarbeit Sachseln veranstaltet einen zweitägigen Graffiti-Workshop. Zehn Jugendliche machen dabei aus der monotonen Unterführung Seerose ein farbiges Kunstwerk mit Spraydosen, mit Unterstützung der Gemeinde. An der letzten Etappe der Tour de Suisse von Näfels nach Sörenberg absolvieren die Rennfahrer am 17. Juni 2012 eine Zusatzrunde durch Obwalden. Am späteren Nachmittag kommen sie auch in Sarnen vorbei. Sieger der Tour wird der Portugiese Rui Faria Da Costa. Die Sporthalle Breitli in Buochs kann saniert werden. Mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 80 Prozent genehmigen die Stimmberechtigten einen entsprechenden Kredit über 2,4 Millionen Franken. Nebst Aussensanierung wird das nach Süden zugewandte Dach mit einer Fotovoltaikanlage bestückt. Der Rohbau des Nidwaldner Jugendkulturhauses in Stans steht und wird auf den Namen Senkel getauft. Er wurde aus rund 100 Vorschlägen ausgewählt.

Aus Anlass des 10-Jahr-Jubiläums fahren in der Jubiläumswoche vom 26. Juni bis 2. Juli fahren Gäste bis 10 Uhr morgens für 10 Franken aufs Stanserhorn. Die Uhrzeit der Talfahrt ist frei wählbar. Die Billette sind online und vor Ort am Schalter erhältlich. Zudem erscheint am 29. Juni ein Buch über die Cabrio-Bahn.

