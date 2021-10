Nidwalden Oberärztin zum Recht auf Selbstbestimmung: «Palliative Care beginnt ab der Diagnose» Anna Darms leitet die Palliativversorgung am Spital Nidwalden. Mit dem Ausbau der Station sollen Unheilbar Kranke besser betreut werden.

Marion Wannemacher Jetzt kommentieren 09.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Susann Müller* aus Beckenried wusste lange nicht, was ihr fehlt. Die 74-Jährige erzählt, dass sie zum ersten Mal in den Fasnachtsferien Beschwerden bemerkte: «Da gab es einen Ruck in meinem Körper, als ich mich ausstreckte, um etwas aus einem Regal zu holen. Der Schmerz wanderte weiter.» Computertomografien und Magnetresonanztomografien ergaben für die behandelnden Ärzte keine klare Diagnose. Erst eine zweite Meinung brachte die erschreckende Erkenntnis: Susann Müller hat Bauchspeicheldrüsenkrebs. Leider hatte dieser schon gestreut. «Es ist ein Albtraum», sagt sie und meint damit, aus heiterem Himmel plötzlich so krank zu sein.



Heute ist die Patientin mit ihrem Mann im Kantonsspital, um mit der behandelnden Ärztin zu besprechen, wie es weitergeht. «Es geht um meine Entscheidung, ob ich ins Hospiz Zentralschweiz in Littau eintreten soll», erzählt sie gefasst. Sie bringt zum Ausdruck, dass sie zwar bereit sei, ihr Schicksal anzunehmen, wenn es denn so sein solle. Sie habe jedoch noch nicht ganz abgeschlossen.

Chemo kam für sie nie in Frage

Lebensverlängernde Massnahmen seien für sie dagegen seit der Diagnose nie in Frage gekommen. «Von vornherein waren für mich onkologische Therapien, Reanimation oder intensivmedizinische Massnahmen keine Option», erzählt die Patientin. Ein Sterbebegleitungskurs, den sie vor dreissig Jahren belegt hatte, um ihre krebskranke Schwester zu unterstützen, habe ihr bei der Entscheidung geholfen. Nicht alle ihre Kinder seien mit der Entscheidung gegen eine Chemotherapie zurechtgekommen. Wichtig ist ihr eine Botschaft:

«Wenn man die Patientenverfügung ausfüllt, sollte man dies sehr bewusst tun.»



Ihre Gespräche mit ihrer Fachärztin seien eine Hilfe gewesen. «Ich fühle mich selbstbestimmt als Patientin.» Seit August wird Susann Müller ambulant vom Spital Nidwalden betreut. Das betrifft die Schmerzbehandlung und das Lindern von Beschwerden. Sie leide beispielsweise unter extremem Durstgefühl. Für Susann Müller kommt die Palliativversorgung in Frage, ein umfassendes Konzept zur Beratung, Begleitung und Versorgung für Menschen mit nicht heilbaren Krankheiten.



Oberärztin Anna Darms leitet die Fachgruppe Palliative Care am Spital Nidwalden. Bild: Marion Wannemacher (Stans, 4. Oktober 2021)

Sie habe selten eine Patientin getroffen, die so genau wisse, was sie wolle, betont Anna Darms, Oberärztin für Innere Medizin am Spital Nidwalden. Sie leitet seit diesem Jahr die Fachgruppe Palliative Care. «Der Bedarf an Palliative Care ist sehr gross», weiss sie zu berichten. Die unterschiedlichsten Disziplinen am Spital sind in die Palliativversorgung eingebunden. Diese werden jedoch statistisch nicht erfasst.



Vorteile einer frühen Palliativbegleitung liegen auf der Hand

Bei Palliative Care gehe es um das Recht auf Selbstbestimmung, die frühzeitige und vollständige Aufklärung über die medizinische Situation und die offene und einfühlsame Kommunikation über die Möglichkeiten und Grenzen kurativer Behandlungen und der Palliative Care. «Palliative Care beginnt so früh wie möglich, am besten ab der Diagnose», hält die Oberärztin fest.

«Durch eine frühe Palliativversorgung wird die Lebensqualität verbessert, werden ungewollte Überbehandlungen vermieden und die Angehörigen und Patienten werden früher unterstützt. Eine vorausschauende Planung ist essenziell.»



Natürlich komme es auch zu Konflikten, etwa wenn der Patient seinen Willen nicht mehr äussern könne und keine Patientenverfügung vorliege oder die Angehörigen uneins seien.

Fachsprechstunde ab Januar geplant

Das Spital Nidwalden verfügt über ein Palliativkonzept. Ein interprofessionelles Team aus Pflege, Ärzten, Seelsorge und Sozialdienst bespricht komplexe Patientenfälle. Vertreter verschiedener Berufsgruppen setzen sich für die Etablierung einer guten Palliativversorgung im Spital ein. In Nid- und Obwalden engagieren sich Kantonale Arbeitsgruppen für das Thema Palliative Care.

Anna Darms hat ein Jahr am Kantonsspital Winterthur eine Palliativstation betreut. Ihr liegt das Thema am Herzen. Ab Januar plant sie, am Spital Nidwalden eine Sprechstunde für Palliative-Care-Patienten einzurichten. «So wollen wir ihren Bedürfnissen besser gerecht werden», sagt sie.



Hinweis: * Der Name der Patientin ist der Redaktion bekannt. Heute ist der Welt-Hospiz- und Palliative-Care-Tag. Er stellt die Behandlung und Begleitung von unheilbar kranken Menschen und ihren Angehörigen in den Fokus.