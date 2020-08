Weniger Verkehr in Nid- und Obwalden: Vielleicht der einzige Vorteil, den Corona brachte Statt Ferien im Süden unternahmen im Coronasommer viele Erholungssuchende Tagesausflüge in der Schweiz. Weil es zudem auch weniger Transitverkehr aus dem Ausland gab, bewahrte das die Nidwaldner Gemeinden vor dem unbeliebten Ausweichverkehr. Philipp Unterschütz 19.08.2020, 05.00 Uhr

Gleichzeitig Stau auf der Kantonsstrasse (links) und auf der Autobahn (rechts unten) wegen Verkehrsüberlastung gab es diesen Sommer kaum.

Bild: Manuela Jans-Koch (Stans, 11. August 2019)

«Es war ein ungewöhnlicher Sommerreiseverkehr», zieht Jörg Dreier, Leiter der Astra-Verkehrsmanagementzentrale in Emmenbrücke, eine erste Bilanz, nachdem in weiten Teilen der Schweiz und auch Deutschland die Sommerferien vorbei sind. Ungewöhnlich aus Zentralschweizer Sicht vor allem deshalb, weil die grossen Staus am Gotthard ausgeblieben sind. «Das Maximum waren je einmal sechs Kilometer in beide Richtungen», weiss Jörg Dreier. «Unter dem Strich gab es deutlich weniger Ferienreiseverkehr, es lief gut auf den Autobahnen.»

Coronabedingt hat sich das Reiseverhalten verändert. So fanden für viele die traditionellen Sommerferien im Süden dieses Jahr nicht statt. Dafür gab es vermehrt Tagesausflüge in der Schweiz. Das bewirkte auch auf den Autobahnen A2 und A8 in Nid- und Obwalden eine Veränderung des Verkehrsgeschehens an den Werktagen. «In den letzten Ferienwochen entsprach ein Wochentag verkehrsmässig eher einem Samstag oder Sonntag. Also eine kurze ‹Rush-Hour› wie im Sommer üblich, jedoch etwa ab 9 Uhr ein Anstieg, und das Gleiche dann am Abend in der Gegenrichtung», so Jörg Dreier.

Die Zahlen der Astra-Messstellen Stansstad und Alpnach zeigen die Abnahme des Verkehrs. Auf der Nord-Süd-Achse A2 Stansstad wurden im Juni 2020 in beide Richtungen 1'180'841 Fahrzeuge registriert. Das sind 243'696 oder 17 Prozent weniger als im Juni 2019. Im Juli waren es immer noch knapp 8 Prozent weniger, und im August fuhren bisher rund 18 Prozent weniger Fahrzeuge an der Messstelle vorbei. In Alpnachstad auf der A8, wo vermehrt Tagesausflügler über den Brünig verkehren, nahm der Verkehr im Vergleich zum Vorjahr 6,3 Prozent ab, im Juli waren es sogar nur noch 0,7 Prozent weniger Fahrzeuge.

Auch auf den Kantonsstrassen hat sich der Verkehr verändert

Dass die Autobahnen (trotz der erschwerten Situation mit der Baustelle in Hergiswil) in den letzten Wochen den Verkehr schlucken konnten, wirkte sich auch auf das Kantonsstrassennetz in Nid- und Obwalden aus. Insbesondere der gefürchtete Ausweichverkehr, der noch im letzten Sommer einige Male an Wochenenden die Kantonsstrassen durch Stansstad und Hergiswil blockierte, blieb zu einem grossen Teil aus, weil es auf der Autobahn kaum Staus gab. Dies bestätigt auch das Amt für Mobilität Nidwalden.

Interessanterweise zeigen die Messstellen des Kantons Nidwalden an der Seestrasse in Hergiswil und der Stanserstrasse in Stans, dass nach der Aufhebung des Lockdowns im Juli und August eine deutliche Verkehrszunahme feststellbar war. Gegenüber dem Vorjahr gab es aber weniger Verkehr in Richtung Luzern, aber insbesondere am Wochenende mehr in Richtung Stansstad. Die Zahlen zeigen auch, dass das Verkehrsaufkommen unter der Woche ähnlich hoch wie im Vorjahr war. Wie auf den Autobahnen gab es auch auf den Kantonsstrassen an den Wochenenden dagegen einen leichten Rückgang. Statt erst um 21 Uhr hat sich die Verkehrssituation üblicherweise bereit ab 19 Uhr wieder normalisiert.

Das Nidwaldner Amt für Mobilität stellte auch fest, dass die Situation auf der A8 anders war als auf der A2. «In Richtung Luzern war der Rückstau auf der A8 bei Alpnach üblicherweise viel stärker ausgeprägt als auf der A2 bei Stans. Entsprechend wurde auch viel mehr Ausweichverkehr auf der Lopperstrasse als auf der Stanserstrasse festgestellt», sagt Amtsleiterin Stephanie von Samson.

Neue Dosieranlagen auf Kantonsstrassen meistern den Ausweichverkehr

Auch wenn das Problem geringer war als im Vorjahr, es gab also trotzdem Ausweichverkehr. Zur Bewältigung bewährten sich erneut die Dosieranlagen in Hergiswil und Stansstad. Laut Stephanie von Samson habe man aber im Juni festgestellt, dass die Dosieranlagen nicht die gewünschte Verkehrsmenge zurückhielten. «Anfang Juli haben wir deshalb in Absprache mit der Kantonspolizei eine Nachjustierung vorgenommen. Dabei wurden die Rotzeiten geringfügig erhöht, um den Dosierungseffekt zu verstärken.» Durch die funktionierenden Anlagen floss zwar der Verkehr besser durch Hergiswil und Stansstad, es habe dadurch aber auch eine gewisse Stauverlagerung auf die Lopperstrasse Richtung Alpnach stattgefunden.

Vermehrt aufgetreten ist in der Zwischenzeit nun aber auch Ausweichverkehr durch das Dorf Hergiswil in Richtung Stansstad. Er habe im Vergleich zum Vorjahr diesen Sommer deutlich zugenommen, erklärt Stephanie von Samson. Viel zu machen ist dagegen im Moment nicht. Beim nördlichen Dorfeingang von Hergiswil steht nämlich keine Dosieranlage. Man habe das Problem vergangenes Jahr mit der Gemeinde Hergiswil besprochen, so die Amtsleiterin weiter. «Für eine Dosierstelle am Kreisel beim Dorfausgang gibt es jedoch planerische Hürden, da dieser direkt an der Kantonsgrenze liegt und die nördliche Zufahrt, wo die Ampel platziert werden sollte, bereits zum Kanton Luzern gehört.»