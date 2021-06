Porsche fliegt Auto für Werbeaktion aufs Stanserhorn

Werbeaktion Heli fliegt Porsche aufs Stanserhorn – das kommt nicht überall gut an Geht's noch? Das fragt sich ein Leser, nachdem Porsche für eine Werbeaktion ein Auto aufs Stanserhorn fliegen liess. Die Autofirma und die Stanserhorn-Bahn relativieren, man habe CO2-Abgaben geleistet, zudem seien Helitransporte in den Bergen normal. Philipp Unterschütz 28.06.2021, 16.28 Uhr

Das Elektroauto Porsche Taycan auf dem Stanserhorn. Leserbild: PD

«Klimapolitischer Wahnsinn der Firma Porsche» titelte ein Leser seine Nachricht an unsere Zeitung. Darin zeigte er mit Bildern auf, dass über das vergangene Wochenende auf der Terrasse des Stanserhorns im Rahmen einer Werbeaktion ein Elektrofahrzeug des Typs Porsche Taycan stand. Ortskundigen ist klar: Aufs Stanserhorn kann der Porsche nicht gefahren sein, weil es keine entsprechenden Strassen gibt. Und da die Bahn zu klein ist, muss er also mit einem Heli auf den Berg geflogen worden sein. «Ich bin kein Klimaaktivist oder sonstiger Öko, aber bei diesem meiner Meinung nach klimapolitischen Blödsinn kann ich nur den Kopf schütteln», schreibt der Leser.

Hinter der Aktion stand das Porsche Zentrum Zug. Dessen Marketingchef Raffael Wild setzte die Aktion als Projektleiter um. Er erklärt, dass die Aktion auf dem Stanserhorn das Highlight einer Roadshow für den ersten vollelektrischen Porsche-Sportwagen Taycan Cross Turismo war. «Im Juni waren wir bereits in der Zentralschweiz im Rahmen unserer ‹E-Speeddating-Tour› an diversen Orten wie dem Gotthardpass und dem Verkehrshaus Luzern unterwegs, um den neuen Wagen zu präsentieren. Als Highlight folgte dann die Präsentation auf dem Stanserhorn.»

Raffael Wild bestätigt, dass das Auto bis aufs Ächerli selber fuhr und dann von dort aus mit einem Heli der Rotex in weniger als zehn Minuten auf den Berg transportiert wurde. «Das Auto ist lokal emissionsfrei gefahren und den CO2-Ausstoss des Helikopterfluges haben wir in doppelter Höhe kompensiert.» Auf die Frage, warum man nicht ein Ziel gewählt habe, dass der Porsche auf der Strasse hätte selber erreichen können, meint Raffael Wild: «Weil das Stanserhorn mitten in unserem Marktgebiet steht und mit der über 100-jährigen Standseilbahn und der neuen Cabrio-Seilbahn sehr gut die Porsche-Werte, -Tradition und -Innovation vertritt.»

Die Aktion sei gut angekommen, so Wild weiter. «Wir hatten unzählige Besucher auf dem Stanserhorn, die das eine tolle Aktion fanden. Wir finden es sehr wichtig, öffentlichkeitswirksam bekannt zu machen, dass die Zukunft von Porsche elektrisch ist.»

Jürg Balsiger, Direktor der Stanserhorn-Bahn, erklärt, dass man von Anfang an über die Aktion und deren Ablauf informiert gewesen sei. «Als wir angefragt wurden, haben wir uns vor Ort getroffen und alles im Detail besichtigt, besprochen und vereinbart. Die Verantwortlichen von Porsche waren von der Aussicht auf dem Stanserhorn begeistert und fanden den Ort ideal, um ihre Innovation zu präsentieren.» Und Jürg Balsiger erwähnt auch den finanziellen Aspekt. «Porsche leistet für die Miete des Platzes einen namhaften Beitrag an die Stanserhorn-Bahn, die für ihre Leistungen sehr fair entschädigt wird.»

Jürg Balsiger, Direktor der Stanserhorn-Bahn. Bild: Matthias Piazza (Stans, 9. April 2018)

Für den Flug hat es laut Bahndirektor Jürg Balsiger auch keine speziellen Bewilligungen gebraucht. «Transporte in den Bergen werden immer wieder mal mit einem Helikopter durchgeführt und sind an sich nichts Ungewöhnliches.» In diesem Fall umso mehr, als Porsche die CO2-Kompensation der beiden Heliflüge mit MyClimate sogar doppelt abgegolten habe.

Er könne verstehen, dass man einer solchen Aktion auch negativ gegenüberstehen könne, betont Jürg Balsiger, sagt aber auch: «Im Tourismus erleben wir seit über einem Jahr wirtschaftlich harte Zeiten, wie andere Bereiche auch. Wir sind dankbar, wenn ein Wirtschaftspartner einen für uns attraktiven Anlass auf dem Stanserhorn durchführt und wir neben Mieterträgen auch Ticket- und Restauranteinnahmen erwirtschaften können.»

Mitten in der Covid-Krise sei man froh, dass man dank dieser Promotion zahlreiche Kunden zusätzlich begrüssen durfte. «Ausserdem können wir von einem Werbeeffekt profitieren, den wir uns sonst momentan nicht leisten können», so Jürg Balsiger.