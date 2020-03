Leserbrief Wertschätzung beibehalten «Nidwalden schnürt 20-Millionen-Hilfspaket», Ausgabe vom 26. März Joseph Niederberger, CVP-Landrat, Oberdorf 31.03.2020, 18.04 Uhr

Die Coronakrise löst in breiten Teilen der Bevölkerung Angst und Unsicherheit aus. Viele Betriebe sind in ihrer Existenz bedroht. Der Bundesrat hat mit dem 42 Milliarden-Franken-­Hilfspaket schnell und unbürokratisch gehandelt. Weitere 20 Millionen Franken stellt der Nidwaldner Regierungsrat unseren Unternehmen in Form von Überbrückungskrediten zur Verfügung.