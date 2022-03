Whisky eines Hergiswiler Unternehmers räumt Auszeichnungen ab

Whisky Seven Seals holt 13 Auszeichnungen bei zwei Wettbewerben Die mit einer speziellen patentierten Methode produzierten Whiskys, deren Schöpfer in Hergiswil wohnt, überzeugen immer mehr Kenner. Nun wurden die Produzenten erneut mit Auszeichnungen überhäuft. Philipp Unterschütz 30.03.2022, 16.35 Uhr

Dolf Stockhausen auf dem Whiskyschiff in Luzern. Bild: PD

Der in Hergiswil ansässige Unternehmer Dolf Stockhausen darf sich freuen. Seine Whiskymarke «Seven Seals» überzeugt weltweit die Kenner und holt sich reihenweise Auszeichnungen. So konnten er und sein Team von der Seven Seals Innovation AG mit Sitz in Stans am vergangenen Wochenende auf dem Whiskyschiff in Luzern vier Goldmedaillen und zwei Silbermedaillen für ihre Produkte entgegennehmen. Die Auszeichnungen wurden im Rahmen der «Swiss Spirits Review» verliehen.

Seit 2016 werden in der Schweiz Spirituosen prämiert, welche in der Schweiz und Liechtenstein im Handel erhältlich sind. Seit 2021 laufen die Prämierungen unter dem Namen «Swiss Spirits Review». Schon im vergangenen Jahr hatten Seven Seals Whiskys hier drei Mal Silber und einmal Gold geholt.

Das Besondere dieser Whiskys ist neben Geschmack die Produktionsmethode. Dolf Stockhausen hat für die Seven Seals Innovation AG ein Verfahren entwickelt und patentieren lassen, das die Whiskys in kurzer Zeit auf natürliche Weise zur Reifung führt. «Solche Auszeichnungen sind die beste Möglichkeit, die noch immer zahlreichen Traditionalisten zu überzeugen, die nach wie vor das Fass als einzige legitime Reifungsmethode betrachten», sagt Dolf Stockhausen auf Anfrage. Zudem seien sie natürlich auch ein gutes Mittel, um die Bekanntheit des jungen Unternehmens zu fördern.

Eine der weltbesten Destillerien

Abgeräumt haben die Whiskys auch bei den New Wizard Awards des bekannten Whiskyjournalisten Dom Roskow. Er kürte Seven Seals zum «Alpine Distiller of the Year 2022» und setzte sie in der Rangliste der weltbesten Destillerien auf Platz zwei. Der englische Whiskyspezialist und Autor von 16 Büchern (hauptsächlich über Whisky) vergibt die Awards seit über 10 Jahren. Ausserdem zeichnete Roskow die fünf Single Malt Whiskys der Zodiac Linie und zwei Produkte aus der Klassik-Linie (Sherry Wood Finish und Port Wood Finish) mit Gold aus.

Roskow schreibt als Begründung: «Die Zodiac Reihe von Seven Seals hat das Erbgut klassischer Whiskyherstellung übernommen und ihm eine Subtilität verliehen, die sehr beeindruckend ist. Einst waren ihre Whiskys ein Gewitter aus Sherry, Portwein und/oder Torf – hart und direkt. Jetzt sind Vielfalt und Nuancen im Geschehen angekommen und machen jede neue Ausgabe zu einem Genuss.» Und auch Roskow zeigt sich beeindruckt von der Produktionsmethode: «Seven Seals nimmt jungen Whisky und verwendet eine patentierte Technik, um seine Reifung zu beschleunigen. Das Ergebnis kann sich sehen und schmecken lassen, und eine wachsende Zahl europäischer Whisky-Experten und -Schriftsteller – mich eingeschlossen – setzt sich für diese Whiskys ein.»

Wie die Destillerie zudem bekanntgibt, wird im August 2022 mit «The Age of Virgo» ein weiteres Produkt aus der Seven Seals Zodiac Linie lanciert.